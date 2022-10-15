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「中國巴菲特」段永平砸320萬美元 加碼再增持騰訊

記者葉文義／綜合報導
中國知名投資者、步步高創辦人段永平，13日再次宣布加碼買進10萬股騰訊ADR。(取自網易)
中國知名投資者、步步高創辦人段永平，13日再次宣布加碼買進10萬股騰訊ADR。(取自網易)

騰訊控股本周跌至5年新低，近一年間屢次在社交平台宣稱抄底的中國知名投資者、步步高創辦人段永平，13日再次宣布加碼買進10萬股騰訊ADR，每股32.05美元，涉資約320.5萬美元。

素有「中國巴菲特」之稱的段永平早在2021年8月，已經在社交平台討論買進騰訊ADR，當時騰訊股價仍處400港元出頭。段永平在今年2月、3月、4月、8月也曾公開表示加碼騰訊。

騰訊控股13日一度跌至246.2港元，創下近5年新低。騰訊今年的回購力度也是前所未有。10月13日，騰訊連續第38個交易日回購自家股票，耗資約6.02億港元；今年以來騰訊累計回購次數已達75次，累計回購金額239億港元（約30.5億美元）。

值得留意的是，騰訊回購力度正在加大，從兩個月日均買約3.5億港元（約4473萬美元），在過去兩個交易日加碼至6億港元（約7668萬美元）。

除了段永平外，南向資金也一直在加碼買進騰訊。今年8月以來，南向資金累計買入騰訊159.82億港元（約20.4億美元）。其中，8月25日至10月12日，南向資金連續27個交易日淨買入騰訊，期間累計淨買入約98.6億港元（約12.6億美元）。

在各方加碼買進消息下，騰訊控股14日開高震盪走高，上午盤上漲4.22％，暫收在256.6港元。

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