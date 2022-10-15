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中國上月CPI年增2.8％ 創2年半新高

記者葉文義／綜合報導
中國9月CPI 年增2.8％，是近兩年半新高，主因食品價格漲幅擴大。（本報資料照片）
中國9月CPI 年增2.8％，是近兩年半新高，主因食品價格漲幅擴大。（本報資料照片）

中國國家統計局14日發布，9月消費者物價指數（CPI）年增2.8％，比8月擴大0.3個百分點，創2020年4月以來最高，是近兩年半新高；9月生產者物價指數（PPI）年增0.9％，比8月回落1.4個百分點，連降11個月。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，9月各地區各部門持續統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，採取多種措施全力做好重要民生商品保供穩價，居民消費市場運行總體平穩。

與去年同期比較，其中，9月食品價格上漲8.8％，漲幅比8月擴大2.7個百分點，影響CPI上漲約1.56個百分點。

食品中，豬肉價格上漲36％，漲幅比8月擴大13.6個百分點；鮮果和鮮菜價格分別上漲17.8％和12.1％，食用油、禽肉類、雞蛋和糧食價格分別上漲8.3％、7.9％、7.6％和3.6％，漲幅均有擴大。

與去年同期比較，9月非食品價格上漲1.5％，漲幅比8月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約1.21個百分點。

非食品中，工業消費品價格上漲2.6％，漲幅比8月回落0.4個百分點，其中汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲19.2％、21.0％和16.6％，漲幅均有回落；服務價格上漲0.5％，漲幅比8月回落0.2個百分點。

PPI方面，與去年同期相較，9月PPI上漲0.9％，漲幅比8月回落1.4個百分點。其中，生產資料價格上漲0.6％，漲幅回落1.8個百分點；生活資料價格上漲1.8％，漲幅擴大0.2個百分點。

調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有30個，比8月減少二個。主要行業中，價格漲幅回落的有：石油煤炭及其他燃料加工業上漲17.2％，回落4.1個百分點；石油和天然氣開採業上漲31.1％，回落3.9個百分點；化學原料和化學製品製造業上漲1.0％，回落3.5個百分點。

價格由漲轉降的有：煤炭開採和洗選業由上漲8.6％轉為下降2.7％，非金屬礦物製品業由上漲1.4％轉為下降1.8％。價格降幅擴大的有：黑色金屬冶煉和壓延加工業下降18.0％，有色金屬冶煉和壓延加工業下降4.4％，降幅均擴大2.9個百分點。

價格漲幅擴大的有：電力熱力生產和供應業上漲10.1％，農副食品加工業上漲7.4％，漲幅均擴大0.9個百分點。

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