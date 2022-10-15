穩貨幣 人行加大政策力度

促進房地產市場平穩發展，中國將加大穩健貨幣政策力度，推動「保交樓」專項借款落地使用。（中新社）

中國人民銀行（央行 ）行長易綱表示，中國物價水平基本穩定，將會加大穩健貨幣 政策力度，且推動「保交樓」專項借款落地使用，促進房地產市場平穩健康發展。

人行官網新聞稿援引易綱在20國集團（G20）財長和人行行長線上會議上的發言指出，重點致力支持基礎設施建設，支持金融機構發放製造業等重點領域設備更新改造貸款。

易綱並對G20債務處置共同架構的落實進展表示歡迎，表示中方將繼續與各方共同做好落實工作，私人部門債權人應按可比方式參與，並歡迎國際貨幣基金組織（IMF）關於在支付領域建立新的全球公共基礎設施、增強國際貨幣體系韌性提議。

中國財政部官網發布，財政部長劉昆，出席20國集團（G20）財長和人行行長線上會議時表示，G20應加強宏觀政策協調，防止一些國家政策調整產生嚴重負面外溢效應。

其次是廣泛動員發展融資，客觀分析債務脆弱性問題成因，穩妥開展債務處理，世界銀行等多邊債權人和商業債權人也應按照「共同行動、公平負擔」原則開展債務處理。

此外，要促進基礎設施投資 ，充分發揮G20凝聚共識和動員資源的作用，提供更多高質量、惠民生、可持續的基礎設施投資；堅持共同但有區別的責任和各自能力原則，在發展框架內推進應對氣候變化國際合作。

以及共建公平、可持續的現代國際稅收體系，充分考慮各國國情和各方關切，推進應對經濟數字化稅收挑戰雙支柱方案相關工作。

劉昆表示，中國將堅持穩中求進工作總基調，推動有關政策措施落地顯效，繼續為世界經濟企穩復甦提供強大動能，為各國提供更廣闊的市場機會。這次會議由G20輪值主席國印尼主辦，在美國華盛頓主持召開今年第四次G20財長和央行行長會議，為11月G20領導峇里島峰會做成果準備。