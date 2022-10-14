IMF估中防疫清零政策明年下半年退場 籲更多刺激措施

IMF駐中代表處首席代表巴奈特（Steven Barnett）14日說，中國可能到明年下半年才會讓動態清零的防疫政策退場。（圖片擷自彭博）

國際貨幣 基金（IMF）駐中國高級官員表示，中國可能到明年下半年才會讓動態清零的防疫 政策退場，並呼籲北京當局採取更多貨幣和財政的刺激措施，支持經濟。

IMF駐中國代表處首席代表巴奈特（Steven Barnett）14日接受彭博電視採訪時說，IMF預料中國在明年下半年將具備取消防疫清零政策的條件。

IMF估算，當前防疫清零政策已打亂中國經濟發展，中國國內生產毛額（GDP）今年的年增幅可能縮小到僅3.2%。

巴奈特說，中國的清零政策在2020年和2021年的實施效果很好，今年卻重創中國經濟，原因是Omicron變種病毒傳播力強，導致政府對上海等主要城市祭出嚴格封控。

他也說，在中國央行已下調利率、當局也擴大基礎建設的投資 力道之後，中國仍有空間實施更多刺激措施。他說，中國的決策者應更側重扶持消費而非投資，可更有效地拉動內需。

他說，雖然中國通膨較低，貨幣政策還有「保持寬鬆」的空間，但財政政策才是「關鍵」，「我要強調的是，這不僅是赤字規模及支出增加，更重要的是支出結構。當局的財政政策組成實際上有可能從支持投資轉而加強支持消費，為需求帶來更大動力」。