中國寶安經營權大戰開打 市場關注會否「國進民退」？

中國寶安是中國大陸第一家股份制企業，為目前深圳市最大的股票上市公司，因無實際控制人，第一和第二股東爭奪控股經營權。（取材自中國寶安官網）

中國寶安集團經營權國資對決民企的爭奪戰激烈開打，二股東深圳國資委近期連續增持，持股由9.79%增至14.79%，逼近大股東韶關市高創企業的15.04%，持股數量僅相差0.24%，控股權最終是否「國進」、「民退」，市場坐等看好戲。

中國寶安是中國大陸第一家股份制企業，1983年7月成立，1991年在深圳證券 交易所上市，曾發行中國第一張股票 、第一張可轉換債券、第一張中長期認股權證，為目前深圳市最大股票上市公司。

除了老牌，更令人垂涎的是這塊資產大餅。中國寶安以房地產為龍頭，工業為基礎，金融證券、商業貿易為支柱，發展文化、農業等的經營方針，形成「一個中心，九個總部，九大行業總公司」的戰略布局。

年報顯示，截至2021年底，中國寶安集團的子公司共199家，多家上市，包括北交所上市的鋰電池負極龍頭貝特瑞、滬市主板上市的藥企馬應龍、港股上市的汽車零部件企業國際精密，還包括充電樁龍頭友誠科技、等新三板掛牌企業。

其中，貝特瑞和馬應龍更是集團的「金雞」，最被資本瘋搶。貝特瑞是鋰電池產業鏈負極龍頭，硅基負極產業化方面也是領先業界，市值超人民幣490億元（約68.3億美元），有「北交所一哥」之稱。貝特瑞2021年淨利潤人民幣14.4億元，年增191.39%；今年首季淨利潤人民幣10億元，增長36.91%。馬應龍在中國是家喻戶曉的國貨品牌，市值超過人民幣90億元。

更令人眼紅的是，中國寶安目前暫無控股股東和實際控制人，因此引發各方勢力趁虛而入。

這次舉牌叫板的二股東深圳國資委，其實是空降，但有備而來。早在今年6月「鯤鵬新產業投資 」一方面在二級市場增持，占總股本的4.9%；另方面「鯤鵬資本」與寶安區投資管理集團簽署協議，無償劃轉承接所持有的中國寶安股份。占總股本的4.7%。

僅僅兩個月，鯤鵬資本就搖身一變成為中國寶安第二大股東。受威脅的最大股東韶關高創，背後有廣東民營投資股份有限公司（粵民投）撐腰，也不是好惹的。

粵民投共有17名股東，第一大股東珠海賢豐粵富投資，背後是賢豐控股集團。股東還包括海天集團、立白集團、美的控股等。

值得注意的是，近日深圳國資委透過旗下投資平台「承興投資」再增持中國寶安，12日單日大舉買入564.2萬股，持股比率由9.79%增加至14.79%，距離第一大股東韶關高創持有的15.04%僅相差0.24%，眼看就要奪下控股經營權，在中國寶安最新披露的權益變動公告顯示，承興投資與鯤鵬新產業未來12個月內，將繼續增持中國寶安股份。深圳國資搶下控股經營的決心相當明顯。