我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

台幣匯率逼近32元 創5年9個月新低

記者陳美君／綜合報導

美國9月通膨數據公布前，匯市觀望氣氛濃厚。大型國銀交易室主管指出，受台股13日收盤大跌270點、失守萬三關卡衝擊，熱錢賣超台股逾百億元並小幅匯出約3億美元，新台幣匯率終場貶值5分，收在31.889元，為五年九個月新低，總成交量13.9億美元。

匯銀主管指出，美國關鍵數據出爐前，市場屏息以待，但美國勞工統計局先前公布數據顯示，物價上漲壓力仍然持續。9月PPI和去年同期相比上漲8.5%，略低於8月的8.7%增幅，高於預期，市場憂心美聯準會（Fed）將持續鷹派升息。

匯銀主管表示，台股13日重挫，引發熱錢小幅撤出，新台幣匯率13日最低貶至31.908元，反而吸引大量出口商拋匯，「匯市主要是以進出口商實質需求為主，外資雖匯出但量不大，央行也沒有太多調節。」

展望後市，匯銀主管說，美國公布的9月CPI十分關鍵，如通膨數據依舊高於預期，聯準會將維持激進升息步調，對新台幣等主要亞幣走勢不利；預估短期新台幣匯率將位於31.7~32元區間波動。

央行統計顯示，美元指數昨天微幅上漲0.03%，非美貨幣多數對美元貶值，僅星元一枝獨秀、兌美元逆勢升值0.17%。

另外，台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶值0.45%，日圓下挫0.46%，人民幣與新台幣匯率貶幅分別為0.37%和0.16%。

匯率 台股 央行

上一則

生活支出大增 25%延後退休

下一則

中國促農民進城買房 20多城釋放利多

延伸閱讀

通膨漲幅高於預期 10年期美債殖利率升破4%

通膨漲幅高於預期 10年期美債殖利率升破4%
重磅通膨數據將出爐 預估9月核心CPI 重返40年高點

重磅通膨數據將出爐 預估9月核心CPI 重返40年高點
台股雙十後重挫596點 金管會「坐不住」了 擴大限空救市

台股雙十後重挫596點 金管會「坐不住」了 擴大限空救市
期待通膨數據 史指連跌5天

期待通膨數據 史指連跌5天

熱門新聞

美國政府上周五（7日）宣布對中國實施新的晶片出口管制，已在全球半導體產業引發衝擊，拖累中國、歐美相關類股10日均下跌。（路透）

美對中發動鎖喉戰 全球晶片股倒成一片

2022-10-10 07:25
由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。美聯社

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

2022-10-13 17:02
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美股早盤大跌後反彈 重回3500展現技術支撐

2022-10-13 11:20
科技股繼續在熊市中遭受重創，AMD等半導體股暴跌。(路透)

半導體股暴跌 那指創兩年新低

2022-10-10 16:57
Fed前主席柏南基10日表示，Fed不該用利率政策「微調」金融穩定風險，而Fed去年之所以未迅速採取行動抑制通膨風險，是被新冠疫情造成的亂象誤導。路透

柏南基：Fed去年未迅速打壓通膨 是這個原因

2022-10-11 09:44
美股7日收跌，因為交易員評估了9月就業報告，報告顯示失業率繼續下降並引發利率上升。美聯社

就業報告偏空 道瓊跌630點 那指跌420點

2022-10-07 16:52

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元
20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票

20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票