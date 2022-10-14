中國促農民進城買房 20多城釋放利多

鼓勵農民、農民工進城購房，中國超過二十地發布相關政策。（新華網）

中國多地積極推動房市發展，鼓勵農民進城購房再次成為一大舉措。據澎湃新聞不完全統計，今年以來，至少包括吉林省延吉、江蘇省泰州、湖北省黃岡等20多地發布鼓勵農民、農民工進城購房的相關政策。

包括吉林省吉林、貴州省遵義、安徽省潛山、黑龍江省佳木斯、吉林省長春、湖北省麻城、吉林省雙遼、四川省南充、江蘇省興化等城市以及四川省涼山彝族自治州寧南縣、貴州省黔西南州晴隆縣、江蘇鹽城阜寧縣、江蘇鹽城大豐區、湖南株洲茶陵縣、河南 信陽羅山縣、四川宜賓高縣等地，也相繼公布鼓勵農民、農民工進城購房的相關政策。

對於農民工進城購房，各地方政府多給予購房補貼、契稅補貼等優惠政策，部分政策還提及可享受戶口遷移、子女就近入學（含轉學）、養老保險、醫療保險 等城區人口同等政策。

實際上，鼓勵農民進城購房並非此次房市調控的新產物。早在2015年底，中共中央政治局召開會議時提出，要化解房地產 庫存，透過加快農民工市民化，推進以滿足新市民為出發點的住房制度改革，擴大有效需求，穩定房地產市場。在當時房市「去庫存」的大背景下，加快農民工市民化，鼓勵有條件的農民工買房成為重要措施。

分析指出，此類政策的初衷，一方面是為了應對房地產市場下行壓力，挖掘農民購房潛力去庫存，另一方面也意在試圖「以房留人」，緩解當地城鎮化率不足、人口流失的狀況。但是提升城市吸引力，是一項全方位系統工程，僅靠補貼等政策吸引農民進城購房，隨著優惠效應的遞減，恐怕難以真正留住農民，實現政策預期。農民願不願意進城，其根本在於能不能獲得就業機會，提高收入水準，在此基礎上才願意透過購房留下來。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄指出，多城發布鼓勵農民進城購房的政策，政策內容多為提供購房補貼和優惠等形式，從出台的城市來看，以一些庫存壓力大、去化困難的弱二線和三四線城市為主，政策是為了增加購房需求，緩解庫存壓力，提振市場信心。將政策聚焦於農民這樣龐大的群體，一定程度上能帶動一部分需求釋放。