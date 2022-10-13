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中國銀保監會出手 新設小額網貸全面叫停

記者林茂仁／綜合報導

中國銀保監會全面叫停新設網路小額貸款從業機構，並組織各地方金融監管部門開展專項整治和清理規範，加強網路貸款平台管理。

上觀新聞報導，銀保監會表示，針對部分小額貸款公司在網路小額貸款業務中存在的問題，要求小額貸款公司根據借款人收入水準、總體負債、資產狀況、實際需求等因素，合理確定貸款金額和期限，使借款人還款額不超過其還款能力，防止誘導借款人過度舉債。

銀保監會並重點整治中國校園貸等領域亂象，會同教育部、中央網信辦等部門加強校園貸、大學生互聯網消費貸款的整治和規範管理，規定未經監管部門批准的機構不得為在校學生提供信貸服務；持牌金融機構向在校學生發放互聯網消費貸款時要實質性審核和識別學生身分和真實貸款用途。

銀保監會表示，高度重視規範商業銀行互聯網貸款業務發展，先後印發「商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法」、「關於進一步規範商業銀行互聯網貸款業務的通知》等，明確互聯網貸款小額、短期的原則，對消費類個人信用貸款授信設定限額，防範居民個人槓桿率快速上升風險，並在資金用途、貸款支付、風險資料、消費者權益保護等方面提出監管要求。

且從銀行端壓實對合作機構的管理職責，要求商業銀行嚴格合作機構准入管理、明確合作協定內容、加強合作產品資訊披露、履行貸款管理主體責任等，切實保障金融消費者合法權益。

其實早在2017年11月，互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室曾要求各級小貸公司監管部門即日起一律不得新批設網路（互聯網）小額貸款公司，禁止小貸公司跨區域經營，意在阻隔「現金貸」風險。

貸款 教育部

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