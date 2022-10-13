瑞士信貸傳財務風暴 台理專仍兜售債券商品

瑞信財務風暴，債券商品在台卻還未下架。（路透）

瑞士第二大銀行「瑞士信貸」（Credit Suisse）傳出財務風暴 ，台立委12日爆料，接獲台灣的銀行理專向客戶兜售瑞信美元債相關商品，金管會證實，已掌握有金融機構在銷售，至於銷售的客戶類型還不是非常清楚，正在了解中，但「銷售的家數應該不算太少」，金額多少仍未知。

立委李貴敏12日在財委會表示，有接獲台灣的銀行理專兜售瑞信美元債相關商品，投資 人想要贖回，理專卻告知不能贖回，否則會大賠的訊息，李貴敏說，「台灣股市結構散戶居多，老百姓不懂，因為不是學會計的」，尤其很多長輩一生積蓄被騙走，這是嚴重的社會問題。金管會主委黃天牧表示，目前有在處理，很多商品都會有適格性要求，也就是投資人必須經過商品風險承受評估等過程，並非所有散戶都能買到。

李貴敏表示，近期接獲消費者想買「美元定存」但被理專以「保本高利」的話術欺瞞，買到流動性差的瑞士信貸美元債券 ，結果不僅賠了錢更因沒有流動性要掛更低價才能出脫，李貴敏質疑銀行帶頭割消費者韭菜，金管會是否有掌握到？她並指出，對於流動性低的金融商品，應要求資訊完整揭露，理專應詳細告知風險，以及現在市場上還有哪些流動性低的金融商品？

李貴敏表示，台灣散戶多，太深奧的商品不會懂，金管會應要求資訊公開透明，尤其許多投資人是年輕人，很可能買錯商品誤一生。

立委林德福也在質詢中問及，瑞信事件是否有可能重演2008年雷曼危機？黃天牧回應，瑞信跟雷曼在信評和規模都不同，據了解，瑞信目前也有一些發債的買回計畫，金管會會密切觀察後續情況。

至於銀行業者賣出多少瑞信債商品給客戶？目前銀行業者僅低調回應「金額非常小」。銀行局長莊琇媛則說，最近會把幾家有在銷售瑞信商品的銀行請來，了解細部狀況。她表示，目前已掌握有金融機構在銷售，至於銷售的客戶類型，還不是非常清楚，正在了解中。