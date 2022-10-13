中國房企庫存回落5年首見 整體去化壓力仍不樂觀

中國房企現房庫存回落，是五年來首次，現有房屋總量減4.2%，整體去化壓力仍不樂觀。（中新社）

中國房企現房庫存回落，五年來首次，據中國房產調研機構克而瑞CRIC數據顯示，65家在半年報中披露存貨明細的上市房企，現房庫存總量較2021年底下降4.2%，這是五年來現房庫存首次回落，雖庫存壓力有所緩解，但分析指出房企去庫存壓力仍不容小覷。

克而瑞近期發布的2022上半年房企存貨管理報告顯示，從存貨數據來看，在「三條紅線」、「兩集中」供地等嚴監管政策下，房企投資 有所收縮。有71家典型房企上半年存貨總量達到12.08兆人民幣（約1.68兆美元），較2021年末僅提升0.4%，不及2021年存貨增速6.4%。其中有超五成（37家）房企的存貨總量出現了下降。

報告指出，在嚴控負債的大環境下，多數企業選擇開源節流，加速銷售去化和項目結轉，甚至直接出售項目或未開發土地來收縮投資力度，導致存貨總量持續收縮。不過，今年上半年，在存貨總量幾乎「零增長」的情況下，存貨占總資產的比重升高至52.5%，創近五年新高。上述意味著，房企收縮多元化業務，對外投資減少，總資產不斷下降，重點是房企現金在減少。

然而，整體庫存去化壓力仍然不容樂觀。上述65家重點企業中，仍有四成房企現房庫存增速較期初增加，其中有十家房企現房庫存規模平均增速達到了31%。另從現房庫存占比來看，65家重點房企2022年上半年現房庫存占比為12.9%，較期初下降0.5個百分點。雖有所下降，但仍處歷史高位，且一成房企現房占比仍在30%以上，對房企造成一定的現金流壓力。

融資 規模下降、資金流減緩背景下導致企業去庫存壓力變大。從存貨周轉率來看，今年上半年末典型房企的加權平均存貨周轉率為每年0.24次，約有58%的企業存貨周轉率年增率下滑。

易居企業集團首席執行官丁祖昱指出，目前來看，整體市場修復的過程仍較為漫長，回暖仍遙遙無期，部分面臨竣工壓力的房企，其銷售規模下滑或將不可避免。