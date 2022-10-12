比亞迪下單8艘滾裝船 將打造出海艦隊

下單預訂8艘滾裝船。（取材自觀察者網）

中國電動汽車 製造商比亞迪（BYD）今年勢如破竹，逼退特斯拉 （Tesla）成全球電動車銷售龍頭後，又乘勝追擊，觀察者網報導，比亞迪下單預訂8艘滾裝船（roll-on/roll-off，汽車運輸輪）將打造出海艦隊。

消息稱，比亞迪將訂購最多8艘7,700 CEU（Cost Equivalent Unit）級的液化天然氣雙燃料汽車運輸船，還搶到便宜，每艘船舶價格為8,400萬美元，業內人士表示，訂單價格遠低於目前中國市場上的報價約為1億美元。

英國在線船舶估值公司VesselsValue表示，除比亞迪外，上汽集團旗下自營的安吉物流也在上半年下訂了5艘滾裝船。訂船組船隊目的是用自己的船運自己的車。

令人好奇的是，為什麼中國車企不惜下海自組船隊？分析機搆克拉克森指出，因為有利可圖。

目前滾裝船航運市場正在經曆一輪漲價，船舶租金 被推高到前所未有的水平。6月時，6500ceu的汽車運輸船1年期期租租金達到6萬2,500美元/天，較年初增長了79%，較2021年年初增長303%。而更早之前的2020年年中，該租金水平僅為1萬美元/天。

航運分析師預測，由於汽車運輸船多年來投資不足，全球又對電動汽車運輸需求暴增，汽車運輸船運力正出現嚴重的短缺。

從市場前景來看，即便比亞迪自身出口量有限，但艦隊也能為其他車企提供出口運輸，比亞迪也能拿到可觀的運費。