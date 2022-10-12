我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲

中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

中9月新增人民幣貸款2.47兆元 創歷史同期新高

記者林茂仁／綜合報導
中國人民銀行11日晚間發布資料顯示，9月人民幣貸款增加2.47兆元，大幅超過市場預期的1.8兆元，並創下歷史同期的新高。（歐新社）
中國人民銀行11日晚間發布資料顯示，9月人民幣貸款增加2.47兆元，大幅超過市場預期的1.8兆元，並創下歷史同期的新高。（歐新社）

中國人民銀行11日晚間發布資料顯示，9月人民幣貸款增加2.47兆元（人民幣，下同，約3448億美元），大幅超過市場預期的1.8兆元，並創下歷史同期的新高，較去年同期增加人民幣8108億元。

累計今年前三季人民幣貸款增加18.08兆元，年增1.36兆元。分部門看，前三季住戶貸款增加3.41兆元，其中，短期貸款增加1.09兆元，中長期貸款增加2.32兆元；企（事）業單位貸款增加14.48兆元。

照此計算，9月住戶貸款增加6,503億元，其中住戶中長期貸款增加3456億元，好於7月和8月；企（事）業單位貸款增加19173億元，遠高於8月的8750億元，其中中長期企業貸款新增超過1.34兆元，為年內次高；票據融資則在9月小幅減少。

可見，9月信貸結構持續改善，企業中長期貸款成為支撐9月新增人民幣貸款的主力。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，在降息、減稅和房地產市場供需兩端政策進一步加碼下，市場信心逐步修復，房地產銷售邊際改善，提振居民按揭貸款需求；在政策性開發性金融工具不斷加碼、引導加大製造業中長期貸款投放和創設設備更新改造專項再貸款等拉動下，企業中長期貸款大幅增加1.35兆元，成為信貸增長重要支撐。

貸款 房地產 降息

上一則

比亞迪下單8艘滾裝船 將打造出海艦隊

下一則

台美電動車國際聯盟成形 台國家隊與通用、福特、斯泰蘭蒂斯合作

延伸閱讀

特斯拉Model Y登上德國9月暢銷寶座 打敗本土車

特斯拉Model Y登上德國9月暢銷寶座 打敗本土車
美9月就業穩健 Fed升息3碼機率仍高 美股期指跌

美9月就業穩健 Fed升息3碼機率仍高 美股期指跌
台灣物價指數 連14月超越警戒線 官員：輸入性通膨未趨緩

台灣物價指數 連14月超越警戒線 官員：輸入性通膨未趨緩
哪來的通膨衝擊支出？好市多9月營收續增 消費力道穩健

哪來的通膨衝擊支出？好市多9月營收續增 消費力道穩健

熱門新聞

TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

2022-10-05 10:53
美國政府上周五（7日）宣布對中國實施新的晶片出口管制，已在全球半導體產業引發衝擊，拖累中國、歐美相關類股10日均下跌。（路透）

美對中發動鎖喉戰 全球晶片股倒成一片

2022-10-10 07:25
科技股繼續在熊市中遭受重創，AMD等半導體股暴跌。(路透)

半導體股暴跌 那指創兩年新低

2022-10-10 16:57
美股7日收跌，因為交易員評估了9月就業報告，報告顯示失業率繼續下降並引發利率上升。美聯社

就業報告偏空 道瓊跌630點 那指跌420點

2022-10-07 16:52
Fed前主席柏南基10日表示，Fed不該用利率政策「微調」金融穩定風險，而Fed去年之所以未迅速採取行動抑制通膨風險，是被新冠疫情造成的亂象誤導。路透

柏南基：Fed去年未迅速打壓通膨 是這個原因

2022-10-11 09:44
房價連降兩月，降幅達到13年來最大。（歐新社）

房價連二降 13年最大減幅 如雷曼兄弟破產與金融危機

2022-10-04 02:00

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖