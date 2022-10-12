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中國電動車9月熱賣 增逾8成 今年銷量將倍增

記者林茂仁、林宸誼／綜合報導
中國乘聯會上調今年新能源汽車全年銷量650萬輛，滲透率約28%。（新華社）
中國乘聯會上調今年新能源汽車全年銷量650萬輛，滲透率約28%。（新華社）

中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹表示，9月新能源乘用車零售銷量達到61.1萬輛，年增82.9%。綜合今年前三季市場表現和第四季車企衝刺力度加大的因素，預估今年新能源乘用車（小客車）全年銷量有望達到650萬輛，年增1.1倍。

這是乘聯會今年來二度上修新能源汽車銷量，顯示新能源汽車銷量遠高於預期。乘聯會今年初預測，2022年新能源乘用車銷量480萬輛，8月上調為600萬輛，10月再上調至650萬輛，市場滲透率約28%，也就是說到年底有28%新銷售汽車都是新能源車，遠高於2021年的298.9萬輛、滲透率14.8%。

乘聯會分析，9月車市促銷力度保持高點，主流車企均追加優惠活動力度，努力彌補前期因疫情造成的銷量損失，爭取季度預期目標的最好結果。

新能源車方面，9月新能源乘用車零售銷量達61.1萬輛，年增82.9%，與上月相比增長14.7%；前九月累計零售387.7萬輛，年增113.2%。

乘聯會表示，整體汽車市場的9月銷量低於預期水準，不過乘聯會對第4季車市表現十分樂觀，預計有望出現「金十」，主要原因是生產瓶頸獲得改善，加上車企擴大促銷力道所致。

澎湃新聞報導，在出口方面，崔東樹強調，自主品牌對歐美市場和第三世界國家市場出口全面突破，國際品牌的中國中國生產基地出口戰略也日益體現。9月乘用車出口25萬輛，年增85%，但受特斯拉出口減少，月減6%。其中，自主品牌出口表現突出，達到了20.4萬輛，創歷史新高，年增長88%。

從車企來看，前五名分別是上汽乘用車出口1.55萬輛，比亞迪汽車7736輛，特斯拉中國5522輛、上汽通用五菱4123輛、吉利汽車2364輛。

崔東樹表示，中國新能源車出口呈現明顯的高端化趨勢。乘聯會資料顯示，2022年，中國汽車出口呈現爆發增長態勢，在2020年以前基本維持在150億美元左右的水準，2021年上升到323億美元，2022年1-8月份已經達到314億美元；從汽車出口均價來看，2018年均價是1.29萬美元，2022年8月已經達到1.89萬美元。

乘聯會分析，出口增長主要原因是新能源車出口暴增，而且出口數量和均價均強勢增長。插電混合動力車目前出口均價保持在2.9萬美元；純電動車出口均價提升極其明顯，從2020年的1.1萬美元，2022年8月達到2.58萬美元的良好水準。

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