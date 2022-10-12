台美電動車國際聯盟成形 台國家隊與通用、福特、斯泰蘭蒂斯合作

台美電動車合作報捷，將組「國際聯盟」搶市。（路透）

台美電動車 合作報捷，將組「國際聯盟」搶市。貿協董事長黃志芳率台廠赴美，洽談供應鏈 合作傳佳音，以鴻海、和碩為首的台灣科技大廠與車用零組件廠，直接面對通用（GM）、福特（Ford）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）溝通技術、開發與採購，台美將擴大電動車合作、提升製造量能。

貿協近日率台灣電動車「國家隊」來美，參訪美國三大車廠與全球第七大一階汽車 零組件廠，成員包括鴻海、和碩等15家科技廠，還有為升、為昇科等國內大型車用公司，揭示台美電動車聯盟初步成形。

貿協於美東時間12日將在華盛頓舉辦「美國台灣形象展」，前此，由貿協董事長黃志芳率團先赴美國中西部，已完成為期四天的美國汽車產業聚落訪問，參訪地區包括舊金山、底特律等地大廠。

值得注意的是，此次台廠赴美與美系三大車廠洽談合作，是「首度突破層級」越過一階供應商，直接與三大車廠高階主管與技術、研發與採購部門面對面小組溝通，因此具備指標意義。

據悉，此次隨貿協赴美參訪的15家台廠中，除了鴻海、和碩，還有光寶、群創、為升集團、為昇科、義隆電等公司，被認為是台灣最具競爭力的相關產業，涵蓋汽車電子、汽車半導體、自動駕駛、智慧座艙、顯示器領域，是車用國家隊尖兵。

黃志芳指出，此次台美車用供應鏈洽接時，台廠供應鏈的汽車電子、汽車半導體、自動駕駛、智慧座艙、顯示器等許多科技，都讓美系大車廠印象深刻。尤其，如鴻海、和碩等台系大廠都是蘋果公司（Apple）或美國各大科技巨擘的重要合作夥伴，更讓美系大車廠肯定。