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台美電動車國際聯盟成形 台國家隊與通用、福特、斯泰蘭蒂斯合作

特派記者邱馨儀／華盛頓10日電
台美電動車合作報捷，將組「國際聯盟」搶市。（路透）
台美電動車合作報捷，將組「國際聯盟」搶市。（路透）

台美電動車合作報捷，將組「國際聯盟」搶市。貿協董事長黃志芳率台廠赴美，洽談供應鏈合作傳佳音，以鴻海、和碩為首的台灣科技大廠與車用零組件廠，直接面對通用（GM）、福特（Ford）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）溝通技術、開發與採購，台美將擴大電動車合作、提升製造量能。

貿協近日率台灣電動車「國家隊」來美，參訪美國三大車廠與全球第七大一階汽車零組件廠，成員包括鴻海、和碩等15家科技廠，還有為升、為昇科等國內大型車用公司，揭示台美電動車聯盟初步成形。

貿協於美東時間12日將在華盛頓舉辦「美國台灣形象展」，前此，由貿協董事長黃志芳率團先赴美國中西部，已完成為期四天的美國汽車產業聚落訪問，參訪地區包括舊金山、底特律等地大廠。

值得注意的是，此次台廠赴美與美系三大車廠洽談合作，是「首度突破層級」越過一階供應商，直接與三大車廠高階主管與技術、研發與採購部門面對面小組溝通，因此具備指標意義。

據悉，此次隨貿協赴美參訪的15家台廠中，除了鴻海、和碩，還有光寶、群創、為升集團、為昇科、義隆電等公司，被認為是台灣最具競爭力的相關產業，涵蓋汽車電子、汽車半導體、自動駕駛、智慧座艙、顯示器領域，是車用國家隊尖兵。

黃志芳指出，此次台美車用供應鏈洽接時，台廠供應鏈的汽車電子、汽車半導體、自動駕駛、智慧座艙、顯示器等許多科技，都讓美系大車廠印象深刻。尤其，如鴻海、和碩等台系大廠都是蘋果公司（Apple）或美國各大科技巨擘的重要合作夥伴，更讓美系大車廠肯定。

值得注意的是，以往零組件業者要打進車廠供應鏈動輒要五年以上才能獲得認可進一步出貨，但由於電動車市場發展超預期，美系三大廠為了加快在電動車領域的全球布局時程，加上台灣電動車、自駕與資通訊技術成熟，因此美系大廠有意與台廠直接敲定合作框架，迎接即將引爆的電動車超大市場。

台美大廠合作電動車概況 （邱馨儀製表）
台美大廠合作電動車概況 （邱馨儀製表）

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