中國經濟吹寒風 將面臨首次GDP增長不能達標

中共20大 （中國共產黨第20次全國代表大會）即將登場，除習近平 繼續黨政軍大權獨攬，中共新一代領導班子換屆。然而高層大換血，仍擋不住經濟寒風，中國將面臨有史以來，首次全年經濟增長不能達標，跌落經濟發展的分水嶺。

關注中國經濟發展，20大會是未來五年的觀察指標。習近平強調，20大是中國在進入全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵時刻，召開的一次十分重要的大會，將謀劃未來五年乃至更長時期，黨和國家事業發展的目標任務及大政方針，要提出新思路、新戰略、新舉措。

因此，20大報告將提出的新思路、戰略、舉措是什麼？值得期待。

另外，安盛投資點出，20大國務院改組，總理及副總理人選，預計對未來幾年經濟及市場具重大影響。

20大前夕，十一長假不平靜，各地疫情反彈，多地陷入封控狀態。

從習近平、李克強、到國家統計局、商務部，官方已不止一次向市場釋放訊號，表明當局將接受今年溫和的經濟增速。

那麼，到底今年實際經濟增長有多糟？

根據中國國家統計局發布數據顯示，今年第2季GDP增長收窄至0.4%，是2020年首季以來表現最差的季度。總結今年上半年，經濟增長只有2.5%，跟全年增長5.5%的目標相去甚遠。幾乎可以斷言，年度GDP目標罕見不保。