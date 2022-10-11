中國十一黃金周不黃金 觀光消費金額跌至7年來新低 只有疫情前一半

中國十一黃金周本應是旅遊和消費旺季，但由於疫情死灰復燃，官方防疫封控不敢鬆懈，阻礙民眾旅行或消費，導致整體消費金額跌至七年來新低。（歐新社）

中國十一黃金周本應是旅遊和消費旺季，但由於疫情 死灰復燃，官方防疫 封控不敢鬆懈，阻礙民眾旅行或消費，導致整體消費金額跌至七年來新低，而晦澀的經濟前景，恐怕還會持續重挫消費者信心。

CNN報導，根據中國文化和旅遊部數據，今年中國十一黃金周的觀光消費，較去年同期跌了26%，來到2872億人民幣，是2014年以來最低，也是2019年疫情前水準的一半。

十一黃金周是中國最長的國定假日，本應是旅遊與消費旺季，但受限於新冠疫情和防疫限制，民眾不敢出行。

花旗分析師日前在一份研究報告中指出，隨著新一波的新冠疫情爆發和中共20大即將召開，官方採取更嚴格的防疫限制，因此這項數據並令人意外。

中國各地政府為了向中央表示忠誠，遵循黨的決策，依舊執行動態清零策略。光在本月，擁有2200萬人口、本已逐漸鬆綁的新疆，又下令所有居民不得擅離省分。此外，雲南西雙版納傣族自治州也無預警宣布封城，導致數百名旅客受困機場，民眾抱怨連連，警方甚至持槍維安。

根據中國文化和旅遊部的數據，今年假期期間只有4.22億人次，比去年下降18%。出行次數是 2014年以來最低，遠未從大流行前的水平恢復。中國線上旅行社「去哪兒網」的數據顯示，國內機票價格創五年來新低，國內航班平均一趟只要650 元人民幣（約90.7美元）。

除了旅遊，看電影 的人也少了。出根據中國電影局的數據，票房收入較去年同期大跌66%至人民幣15億元，是2016年以來最慘。官媒宣稱是影片選擇太少，多為動畫或政令宣導類電影。另外房市也慘兮兮，黃金周的21個主要城市新屋銷售量也下降38%。