美緊縮晶片管制 彭博：中芯明年營收增速比預期減半

彭博分析師預估，美國緊縮晶片管制措施，可能導致中芯國際明年營收增速比預期減半。本報系資料照片

根據彭博行業研究估計，美國限制中國取得先進的美國技術，可能會讓中國晶圓代工龍頭中芯國際明年的營收 成長速度比預期減半。

彭博行業研究分析師舒姆（Charles Shum）10日表示，由於美國實施最新的出口限制措施，衝擊中芯的產能建立，中芯國際2023年營收成長速度預料比他原先預期的成長速度低50%。他說，中芯在明年底前將建立的產能中，約48%需要來自科林研發（Lam Research）和應用材料（Applied Materials）等美國晶片 製造設備業者的設備。

上述估計是基於舒姆對中芯國際受影響產能的計算，不含價格波動或產能利用率的影響。根據彭博資訊彙整的數據，這家中國晶片代工龍頭原先預估2022年整體營收成長逾38%、2023年成長約5%。中芯國際在香港的股價今天一度下跌逾5%，收盤跌4%，報每股16.52港元。

拜登 政府上周宣布了一系列限制措施，目標阻止中國發展本土半導體產能。這些措施包括限制出口用於人工智慧（AI）和超級電腦運算的一些類型晶片，並緊縮對中企出售半導體製造設備的相關規定。

中芯國際已被美國列入黑名單。該公司今年7月透露，已在7奈米製程技術取得突破。