美緊縮晶片管制 彭博：中芯明年營收增速比預期減半
根據彭博行業研究估計，美國限制中國取得先進的美國技術，可能會讓中國晶圓代工龍頭中芯國際明年的營收成長速度比預期減半。
彭博行業研究分析師舒姆（Charles Shum）10日表示，由於美國實施最新的出口限制措施，衝擊中芯的產能建立，中芯國際2023年營收成長速度預料比他原先預期的成長速度低50%。他說，中芯在明年底前將建立的產能中，約48%需要來自科林研發（Lam Research）和應用材料（Applied Materials）等美國晶片製造設備業者的設備。
上述估計是基於舒姆對中芯國際受影響產能的計算，不含價格波動或產能利用率的影響。根據彭博資訊彙整的數據，這家中國晶片代工龍頭原先預估2022年整體營收成長逾38%、2023年成長約5%。中芯國際在香港的股價今天一度下跌逾5%，收盤跌4%，報每股16.52港元。
拜登政府上周宣布了一系列限制措施，目標阻止中國發展本土半導體產能。這些措施包括限制出口用於人工智慧（AI）和超級電腦運算的一些類型晶片，並緊縮對中企出售半導體製造設備的相關規定。
中芯國際已被美國列入黑名單。該公司今年7月透露，已在7奈米製程技術取得突破。
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