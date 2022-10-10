蔚來電動車在歐洲4國「只租不售」 期限為1個月到5年

中國電動車蔚來汽車宣布以租賃訂閱模式進入歐洲德國、荷蘭、丹麥、瑞典四國市場。（取材自汽車之家網）

蔚來汽車 將在歐洲推出電動汽車訂閱制。蔚來8日在「NIO Berlin 2022」上宣布，其產品、全體系服務和創新商業模式將在德國 、荷蘭、瑞典 和丹麥等四地市場落地，並將在上述市場推出ET7、ET5 和EL7等三款車型。

值得注意的是，該三款車型採用租賃形式的「訂閱模式」獲取車輛服務，車輛訂閱期限為一個月到60個月（五年）。這也是中國車企首次在歐洲推出「只租不售」的訂閱模式。

據了解，蔚來在歐洲四國提供短期和長期訂閱服務：短期訂閱可提前兩周隨時取消，且可以任意更換車輛，且隨著使用車輛時間的增加，月租費將相應降低；而長期訂閱只可選擇一款車型，並享受較低的固定訂閱價格，訂閱周期在12至60個月不等。如果訂閱到期後用戶不終止訂閱，則會按照靈活訂閱條款自動續訂。以德國為例，短期訂閱價格為每月1249至1549歐元（約1227至1522美元），長期訂閱價格有一定降幅，如36個月訂閱期的價格為每月999至1199歐元（約981至1178美元）。

蔚來汽車執行長李斌表示，蔚來決定在四國推訂閱模式主要與當地的特殊稅制有關。因這四地有個特別重要的傳統，即大多數人願意要車輛使用權，因為公司車（員工僅享有使用權）可享更多稅費優惠。目前，這四國僅有20%的用戶有購車意願，其他80%用戶更傾向於訂閱。但與此同時，訂閱模式高度考驗企業運營能力，對於深入老牌車企腹地的蔚來而言，可能比賣車更有挑戰。

事實上，蔚來在訂閱模式上仍給自身選了「困難模式」。不少主流車企在歐洲推出的訂閱模式或租賃模式多是與第三方公司合作、由第三方營運，比如富豪汽車（Volvo）就選擇經銷商為顧客提供服務。不過，蔚來則套用汽車銷售的「直營模式」，該模式除「一價全包」服務外，蔚來還把其銷售模式下的蔚來中心、社區應用、補能體系等服務網絡全套用至訂閱模式中。

蔚來的能力能否匹配得上野心會是市場持續關注的重點。