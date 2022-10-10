中國十一假期房市叫好不叫座 20城新房成交面積少37%

中國指數研究院監測數據，今年十一假期20個重點監測城市新房成交面積較去年十一假期下降37.7%。（中新社）

中國今年十一房市「叫好不叫座」，儘管看房活躍度高，房企推出各種優惠吸引買氣，但觀望情緒仍濃。

據中國指數 研究院監測數據，今年十一假期20個重點監測城市新房成交面積較去年十一假期下降37.7%，部分城市在去年同期低基數下年增率增長，但整體成交降幅仍較大。而二手房在政策提振下，表現優於新房市場。

中國十一假期新房成交量仍低迷。諸葛找房數據研究中心監測數據顯示，今年十一假期，重點15城新房成交4474套，年減47.1%。從城市來看，15城中有四城新房成交量較去年同期上漲，其餘11城新房成交量較去年同期下降。其中一線城市北京 、上海、深圳等跌幅均在50%以上，分別較去年同期下降86.9%、74.2%及55%。

與此同時，二手房市場升溫，整體表現優於新房市場。貝殼研究院監測數據透露，50城二手房日均成交套數年增率約54%，較2020年同期增長約3%，需求端看房活躍度也有所提高。分析認為這與政策有關，人行、財政部 等在十一前夕相繼發布部分城市降利率、換房減稅等鼓勵政策，提振市場信心，使部分二手房購房者加快入市。

分城市看，貝殼研究院統計，50城中有九成城市二手房成交量年增率增長，其中東莞、成都、廈門、佛山、蘇州等城市二手房成交套數超過去年同期的2倍； 50城二手房日均帶看客戶量年增7%，超六成城市帶看客戶量年增率提升，東莞、廈門、成都等城市帶看客戶量年增率超過50%。

業內分析認為中國新房市場或在第四季回穩。據澎湃新聞報導，綜合房仲業者說法，目前市場形成的共識是，想「量升」必須先「價跌」，在價格優惠基礎上或能形成大搶購。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄表示，中央推出政策組合拳，預計政策效應將會更加顯著，第四季房地產市場有望加速修復；中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜認為，短期購房者觀望情緒仍在，如果各地配套政策持續跟進落實，第四季有望回穩。