蘋概巨頭立訊訂單集中蘋果 瑞銀降評至賣出

蘋概巨頭，立訊前景有隱憂。（取材自立訊精密官網）

作為蘋果 產業鏈代工巨頭的立訊精密，近期公布了第三季業績預告，預測前三季淨利潤 為61億至65.66億（人民幣，下同，約8.6億至9.26億美元），年增30%至40%。

然而這家含著金鑰匙出生的明星企業，2010年頭頂「蘋果概念股」光環上市，2020年年末股價 已漲到63.5元，此後卻在波動中下滑，最新股價徘徊在30元上下。

投資者網報導，從立訊精密的十大股東來看，今年第二季香港中央結算有限公司（北向資金）減持4251.3萬股；傅鵬博、朱璘管理的睿遠成長價值混合型基金減持150.06萬股。

立訊精密實際控制人之一、副董事長王來勝出於對公司前景看好，於5月10日以集中競價交易方式購買公司庫藏股703萬股，增持金額為2億。

購買庫藏股在短期內頗有成效，4月末至8月末，公司股價從25元，漲至40元，但之後市場又回吐了大部分漲幅。截至9月30日收盤，該股報29.4元，市值2084億，本益比27.5倍。

從盈利預期來看，部分研究機構展望有些悲觀。瑞銀證券近期下調公司評級至「賣出」，主要理由是，客戶蘋果的集中度可能從優勢轉為風險，尤其2022年公司蘋果收入集中度預期可能達到81%，預計2024年公司的增長將出現下滑。

瑞銀指出，立訊精密蘋果市占率見頂，蘋果業務集中度較高，讓新業務增長重新加速的難度加大，預計蘋果組裝和金屬中框業務將導致毛利率波動、放大盈利風險，公司資產負債表和自由現金流可能因蘋果業務而惡化。2022年上半年，立訊精密營收819.6億，年增70.23%，淨利潤37.84億，年增22.5%。