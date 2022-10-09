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人行Q3調查：銀行景氣略升 近六成民眾偏「更多儲蓄」

記者黃雅慧／即時報導
人行第三季調查報告顯示，儘管銀行業景氣略有回溫，但仍有近六成民眾傾向「更多儲蓄」。（中新社）
人行第三季調查報告顯示，儘管銀行業景氣略有回溫，但仍有近六成民眾傾向「更多儲蓄」。（中新社）

中國銀行家宏觀經濟熱度升溫，但民眾儲蓄意願仍強。據人行9日消息，今年第3季中國人民銀行開展的全國銀行家問卷調查結果顯示，銀行家宏觀經濟熱度指數為19.9%，較上季升2.1個百分點；第3季，針對中國50個城市進行2萬戶城鎮儲戶問卷調查顯示，儲蓄意願持續較強，傾向於「更多儲蓄」的居民佔58.1%，依舊超過半數。

銀行業景氣指數略有回升，但呈現月增上升，但年增率則持續為負狀態。銀行業景氣指數為66.4%，較上季上升0.4個百分點，年減3.6個百分點； 銀行盈利指數為62.3%，較上季上升2.2個百分點，年減2.8個百分點。

貸款總體需求指數上升。貸款總體需求指數為59.0%，比上季上升2.4個百分點，比上年同期下降9.3個百分點。除了行業貸款均較上季提升外，房地產企業貸款需求指數為40.6%，比上季下降0.9個百分點。

貨幣政策感受指數升至高位，月增率、年增率雙雙上提。貨幣政策感受指數為72.3%，較上季上升3.0個百分點，年增18.1個百分點。

在城鎮儲戶調查部分，收入感受指數由降轉升。本季收入感受指數為47.0%，較上季上升2.5個百分點。其中，高達69.7%的居民認為收入「基本不變」。此外，收入信心指數為46.5%，比上季上升0.8個百分點。

就業感受指數部分則未見起色。本季就業感受指數為35.4%，較上季下降0.2個百分點。其中，近五成45.2%的居民認為「形勢嚴峻，就業難」或「看不准」。不過，就業預期指數好轉，錄得45.3%，較上季上升0.8個百分點。

另外，物價預期指數攀升。對下季物價預期指數為61.0%，較上季上升0.6個百分點。其中，28.1%的居民預期下季物價將「上升」，52.1%的居民預期「基本不變」；對下季房價，下降的預期超越上漲預期：14.8%的居民預期「上漲」，56.6%的居民預期「基本不變」，16.3%的居民預期「下降」。

至於受訪儲戶未來三個月準備增加支出的項目，居民選擇比例由高到低排序為：教育（30.0%）、醫療保健 （27.2%）、大額商品（19.4%）、社交文化和娛樂（18.8%）、旅遊（17.3%）、購房（17.1%）、保險（14.1%）。

指數 貸款 就業

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