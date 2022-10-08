綠色低碳消費 躍中國主流趨勢

阿里巴巴7日發布「2022十一假期消費趨勢觀察」顯示，今年十一黃金周期間，在各地消費政策的鼓勵和數位平台的助力之下，線上線下湧現出本地化、更綠色和重體驗的高質量消費新趨勢。

中新經緯報導，近兩年，綠色低碳消費逐漸從新興理念變成千家萬戶的主流選擇。在出行方面，今年十一假期期間，除了一腳油門踩到底的自駕遊，越來越多的人選擇乘公車、地鐵 、騎行、走路等綠色節能出行。

10月1日至5日，高德地圖上選擇綠色出行方式用戶數最多的3個城市分別是北京 、上海、廣州。

另外，高德地圖與麥當勞中國聯合發起的「低碳出行去綠色餐廳」活動，總計有數以萬計的用戶以步行、騎行導航方式到店，獲得了高德「低碳出行勳章」，其中北京、廣州、上海、蘇州、深圳為參與用戶數排名前五的城市。

今年十一期間，淘寶天貓上的綠色家電銷售與上年相比穩定增長，10月1日至5日，綠色家電訂單貢獻的累計減碳 量達到1.14萬噸。綠色家電消費最旺盛的5個城市分別是重慶、上海、成都、鄭州、長沙。

此外，在跨境平台速賣通上，近一個月，低能耗「取暖電器」類產品在歐洲銷售額與上月相比增長300%，越來越多的全球消費者身體力行，讓地球更「綠」。

宅家過節，陪伴家人或寵物又是另一種悠閒選擇，也帶動了與「家」相關的消費需求升溫。10月1日至5日，天貓國際進口家居用品銷售額年增超過50%，寵物零食銷售年增超過200%，寵物服飾玩具等年增80%以上。

今年十一黃金周還恰逢重陽節，阿里健康數據顯示，十一前夕，老人體檢消費年增八成。