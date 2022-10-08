台積營收約65億美元 9月寫單月次高紀錄

台積電7日公布9月合併營收為65.2億美元，為單月歷史次高。（路透）

台積電 7日公布9月合併營收 為2082.48億元新台幣（約65.2億美元），月減4.5%、年增36.4%，為單月歷史次高。第3季合併營收為6131.42億元新台幣（約191.9億美元），連九季創新高，累計前三季1.63兆元新台幣（約510億美元），繳出年增逾四成的好成績。

前外資半導體分析師陸行之7日在臉書發文指出，Nvidia預期第3季營收獲利不如預期、超微（AMD）已預告第3季營收獲利不佳，幾個高速運算（HPC）領域的重要客戶在三個月內的訂單變化能見度有限，台積電如何確保到明年客戶訂單都不會有變化？他喊話，「希望10月13日（台積電法說會）會鬆口對2023年展望保守一點」。

台積電下周四將召開法說會，外界主要關注本季營運展望、及對明年半導體市場看法。目前半導體產業幾乎沒有好消息，供應鏈庫存去化何時結束都不明朗，不知道台積電能否一枝獨秀。

法人指出，晶圓代工報價從第3季開始鬆動，陸系晶圓廠開出第一槍，後來部分台廠跟進，投資者關注本季到明年第1季的報價變化。台積電在近兩年漲價潮中漲幅相對溫和，即使規劃明年再漲價，漲幅還在合理範圍，但因市況反轉，台積電維持漲價就成為話題。

台積電9月營收為2082.48億元新台幣，月減4.5%、年增36.4%；第3季合併營收為6131.42億元新台幣，季增14.7%、年增47.8%；累計前三季合併營收為1.63兆元，年增42.5%。

台積電先前預估，以1美元兌換新台幣29.7元為計算基礎，第3季美元營收介於198億美元至206億美元，季增11.2%，新台幣計價營收介於5880.6億元至約6118.2億元（約184.1億至191.5億美元）。新台幣走貶到31.6元左右的價位，台積電單季業績表現納入匯率因素後，大致仍符合外界預期。

台積電先前估計，第3季毛利率約為57.5%至59.5%之間，且仍認為長期毛利率53%以上是「可實現的」目標。

台積電的營運動能主要來自高速運算（HPC）與車用等需求強勁，因先進製程穩定成長，雖消費性電子產品IC需求不佳，但車用晶片仍缺貨。台積電先前表示，車用電子朝更安全、更節能與更智慧等三個趨勢發展，每輛車的半導體含量持續增加，全力支持車用電子發展，去年增加五成產能投入相關IC生產，今年持續加碼。

至於與蘋果 合作，先前外電指出，台積電下世代3奈米改良版（N3E）製程，將在蘋果明年高階iPhone搭載的全新A17處理器擔綱首發，蘋果也將委託台積電以新製程生產Mac系列全新M系列晶片。