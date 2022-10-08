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台灣出口翻黑 上月衰退5% 終結連26月正成長

記者余弦妙／綜合報導
台灣9月出口翻黑，僅375.3億美元，呈現年減5.3%，結束連續26個月的正成長，在供應鏈調整庫存陰霾下，旺季不旺情況可能延續到第四季。（本報資料照片）
台灣9月出口翻黑，僅375.3億美元，呈現年減5.3%，結束連續26個月的正成長，在供應鏈調整庫存陰霾下，旺季不旺情況可能延續到第四季。（本報資料照片）

台灣的財政部7日公布9月出口375.3億美元，年減5.3%，結束連續26個月正成長，主要原因是全球高通膨、貨幣緊縮，加上中國大陸的景氣明顯降溫，造成整個消費性產品的需求停滯不前，供應鏈庫存調整的壓力愈來愈沉重。

第3季出口為1211.1億美元，年增3.4%，比起主計總處8月所預測減少7個百分點，且第3季出口總額比第2季減少3.7％，呈現「旺季不旺」，這也是七年來首度出現這種狀況。財政部預估10月出口年減3~6％，第3季旺季不旺情況可能延續到第4季。

財政部統計處長蔡美娜表示，今年前九個月外貿表現相當亮麗，假設第4季出口每個月能夠有262億美元、進口183億美元的水準，就能追平去年的歷史高點。不過，隨著國際經濟情勢放緩、新冠疫情風險未除、俄烏戰事膠著等各種不確定因素，將高度牽制第4季出口表現。

蔡美娜指出，由於全球通膨居高不下，貨幣緊縮對終端需求的壓抑益加明顯，供應鏈庫存調整壓力加劇，影響出口表現，在8月就看出端倪，9月則應證了這個趨勢，出口規模滑落到375.3億美元，為今年次低的水準，僅高於2月，年減5.3%，也是2020年2月以來最弱的表現。

出口貨品的11個主要貨類當中，有八個貨類下降，其中光學器材類表現最差，9月的出口僅7億美元，年減幅達36.2%，為近七年來低點，主因面板產能降低、價格持續走跌；基本金屬及其製品受用鋼需求低迷、客戶端去化庫存影響，年減26.6%，塑橡膠及其製品、化學品亦隨買氣收縮，各年減25.2%、15.2%；電子零組件則增2.4%，連續 41個月正成長。

財政部 供應鏈 貨幣

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