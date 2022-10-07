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彭博：台灣將下修持股揭露門檻 壽險業尋求豁免或放寬

編譯劉忠勇／綜合外電
金管會今年初即預告，將修正證券交易法，將大量持股申報及公告的門檻自現行10%調降至5%。（記者戴瑞瑤／攝影）
金管會今年初即預告，將修正證券交易法，將大量持股申報及公告的門檻自現行10%調降至5%。（記者戴瑞瑤／攝影）

台灣一項旨在提高持股透明度的修正草案，觸動壽險業和勞退基金揭露高持股內容的敏感神經。彭博引述知情人士報導，至少兩家大型壽險業者擔心，新法實施後影響散戶跟單買股，希望尋求豁免或減少對外公告頻率。

金管會今年初即預告，將修正證券交易法，將大量持股申報及公告的門檻從現行的10%調降至5%，法案已送交行政院，預料在立法院本會期通過。由於保險法限制壽險在單一個股持有比例不得超過10%，過去並沒有觸發這項大量持股公告門檻的問題。

然而新法生效後，如果規範申報及公告期限的子法未做調整，壽險依法在達到門檻時必須隨時公告持股異動。據現行的規定，投資人一旦觸及門檻，需在10天內申報並公告；而在門檻之上增持或減持單一公司股份1%必須在兩天之內公告。

壽險業擔心，這麼短時間即得揭露持股變動，壽險可能淪為「股市明牌」，成為散戶跟單的標的。知情人士向彭博透露，至少兩家壽險業者計劃在母法通過後，透過壽險公會與主管機關金管會溝通，尋求在規定申報及公告期限的子法修訂中給予配套措施，將壽險排除在申報名單之外，或拉長申報期。

勞退基金與壽險的情況相似，目前也限制在單一公司的投資持股不得超過10%，新法執行後料將同樣觸發申報門檻。知情人士指出，勞退基金因此也計劃爭取適用較寬鬆的申報及公告規定。

金管會在修法說明中指出，將公告門檻調降至5%，意在提升資訊透明度，並符合國外立法的趨勢，所有投資人都一體適用。

壽險及勞退基金在股市的影響力不可小覷。據金管會保險局統計，截至今年8月底，台灣壽險業在台股投資約新台幣1.8兆元；另據勞動基金運用局公告，至8月底，勞退基金自行投資台股（不含委外）的規模約為3,400億元。台股市值目前約42兆元，壽險及勞退資金如果大量進出，對於個股行情仍有一定影響。

壽險 投資 台股

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