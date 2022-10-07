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台灣物價指數 連14月超越警戒線 官員：輸入性通膨未趨緩

記者葉卉軒／綜合報導
台灣物價維持高檔，9月消費者物價指數（CPI）年增率升至2.75%，外食族壓力依然未減，部分小吃攤受不了原料上揚，也調漲售價。（本報資料照片）
台灣物價維持高檔，9月消費者物價指數（CPI）年增率升至2.75%，外食族壓力依然未減，部分小吃攤受不了原料上揚，也調漲售價。（本報資料照片）

台灣主計總處6日公布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.75%，不僅回升，且連14個月超過2%通膨警戒線；官員說，颱風農損、新台幣貶值造成輸入性通膨未趨緩，是CPI增速升高二大原因；今年1至9月CPI年增率平均漲幅為3.06%。

9月CPI漲幅再度擴大，是否意味通膨降溫添變數？主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，9月CPI年增率回升，主要是受到軒嵐諾颱風外圍環流短期影響造成農損，使蔬菜價格走揚，月漲幅12.05%超過一成所致。且9月食物類CPI年漲5.3%，影響總指數達1.32個百分點，也就是說，9月CPI漲幅近一半是食物類貢獻。

此外，新台幣持續走貶，輸入性通膨並沒有趨緩，壓力仍然存在。

關於接下來物價走勢，曹志弘指出，若蔬菜價格慢慢回穩，天候未有異常，預估10月CPI年增率會略低於9月，目前仍預估物價高點在第2季，漲幅為3.46%，第3季漲勢已趨緩，整體平均為2.92%。

不過值得注意的是，若扣除蔬菜水果漲2.82%，再剔除能源後的總指數，即核心CPI漲2.79%，相較7、8月的2.73%，依舊持續走升。此外，與民眾生活息息相關的17項重要民生物資漲幅也持續擴大，年增率從7月的4.57%、8月的5.35%，9月來到5.84%，為近八年新高。

其中，雞肉創19個月新高、沙拉油和調理油創163個月新高，但曹志弘指出，沙拉油和調理油主要是由黃豆提煉，黃豆價格高點在今年6月，之後緩步走跌，預估沙拉油和調理油漲勢應可趨緩。衛生紙、面紙及紙巾漲幅也創逾三年新高，主要是國際紙漿價格上漲。

9月躉售物價指數（WPI）較上年同月漲12.82%，其中國產內銷物價指數較上年同月漲6.33%，主因燃氣、電、電子零組件、石油及煤製品等價格上漲所致，惟基本金屬價格下跌，抵銷部分漲幅。進口物價指數以新台幣計較上年同月漲17.21%，持續維持高檔。

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