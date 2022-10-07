電動車電池銷售 寧德時代冠全球

中國車用電池龍頭寧德時代穩坐8月全球電動車電池銷售冠軍。（取自騰訊網）

中國電池巨頭寧德時代與比亞迪在今年8月穩坐全球冠亞軍。據總部位於韓國首爾的研究機構SNE Research在6日發布的報告顯示，寧德時代作為全球最大電動車 電池生產商的地位依然牢不可破，8月銷售約18GWh（百萬度），年增1.29倍；至於排第二的比亞迪8月份銷售約6.5G Wh，年增1.59倍。

值得注意的是，比亞迪8月鞏固其作為全球第二大電動車電池製造商的地位，電池銷售連續第二個月超過競爭對手LG新能源。

而排第三位的LG新能源電池銷售按年增長16%至5GWh。松下公司位居第四，電池銷售3.1GWh。此外，6日在港新上市的「中創新航」則排名第七，該公司表示要力爭五年內躋身全球電動車電池市場首三名。

事實上，在電池產業方面，中企正在成為韓企最大威脅。此前，據能源專業市場調查機構SNE Research自8月發布的統計便可嗅到中韓企業市佔轉換趨勢。LG新能源、SK on、三星 SDI等南韓三家公司的電池能源總量為52.4GWh，市場份額為25.8%，這比去年同期的34.9%下降了9.1個百分點。反觀寧德時代為首的陸資企業今年的電池使用量增幅達三位數，市場份額大幅擴大。寧德時代市場份額為34.8%，較去年增加了6.2個百分點，而比亞迪的份額為11.8%，較去年增加了5.0個百分點。