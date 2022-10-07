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中國動力電池三哥 中創新航籌資12.9億美元 在港掛牌

記者林茂仁／綜合報導

中國動力電池三哥中創新航6日在港交所掛牌上市，發行價港幣38元，成功募資港幣101億元（約12.9億美元），但面對業界龍頭寧德時代的專利戰，中創新航盤中一度跌破發行價，終場收平。

證券時報報導，中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的資料顯示，今年前八月，中國動力電池企業裝車量排名前五的分別為寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科和欣旺達。

中創新航背後有多家明星投資機構力挺，包括紅杉資本、華平投資、基石資本、廣汽資本等，此次港股IPO更是獲得天齊鋰業、小鵬汽車、大族鐳射、精測電子等15家企業作為基石投資者參與認購，涵蓋了整個產業鏈的上中下游，顯示業界也看好這檔個股的潛力。

沒想到寧德時代在今年8月發動專利戰，對中創新航控告中創新航專利侵權，並索賠人民幣1.3億元（約1857萬美元），加上此前雙方涉及的五項專利、人民幣5.18億元（約7399萬美元）賠償金額，寧德時代與中創新航的專利訴訟索賠金額已達到人民幣6.48億元（約9256萬美元），足足是為中創新航2021年淨利潤1.12億元（約1599萬美元）的5.8倍。

中創新航副總裁王小強9月18日表示，寧德時代所提起的專利侵權訴訟，並未對公司上市造成實質性影響。

中創新航表示，此次IPO募資中，約港幣78.91億元（約10億美元）將用於支付該公司成都一期項目，武漢二期專案，合肥一、二期項目，廣東江門一期項目及四川眉山項目的新生產設施共計95GWh動力電池及儲能系統生產線建設的部分支出；港幣9.86億元（約1.2億美元）將用於先進技術研發。

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