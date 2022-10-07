華為5G手機傳明年復活 透過新創業者取得生產設備 美商務部關注

華為5G手機傳明年將東山再起。（取自澎湃新聞）

華為 重新推出5G 手機的傳聞滿天飛，英國金融時報（FT）報導，最快明年，華為重推5G手機，並會重新設計新機，減少使用先進晶片 ；彭博則稱，華為或透過深圳一家新創業者鵬芯微取得晶圓代工生產設備，為日後5G晶片鋪路。華為5G東山再起，美國商務部工業和安全局（BIS）稱已關注有關指控。

英國金融時報引述知情人士指出，雖然華為已被美國列入黑名單，不能購買美國的5G智慧手機技術，但該公司一直在發展規避相關制裁的策略。

上述知情人士表示，華為構思的其中一種方式，是重新設計智慧手機，改為不採用受限制的先進晶片，採用由陸廠生產、較不先進，但可支援5G的晶片。這種較不先進晶片可能影響用戶體驗，尤其是與華為前幾代手機和蘋果的iPhone 14相比。

與此同時，彭博報導，華為被美國切斷購買美國半導體和其他關鍵技術的管道後，目前正在支持鵬芯微，而鵬芯微已在為一座晶圓製造廠訂購設備，包括訂購來自外國供應商的設備，最快將在2023年上半年接收這些設備。

報導稱，據公開記錄和衛星照片，鵬芯微由一位前華為高層經營，正在華為總部附近大興土木。

不過，低調的鵬芯微也已引起了美國商務部工業和安全局（BIS）的注意。美國商務部工業和安全局表示，注意到這家新創公司以及「其與華為關係的說法」，持續留意是否有人設法規避出口管制。

據鵬芯微官網資訊，該公司於2021年6月在深圳註冊成立，致力於滿足粵港澳大灣區汽車電子、AIoT和移動終端市場日益增長的晶片產能需求，為客戶提供高附加值產品開發支援及晶圓代工服務，到2025年逐步實現產能大於2萬片的生產目標，提供具備邏輯電路、電源／類比、高壓驅動、混合信號／射頻、圖像感測器等多個技術平台的量產能力。

實際上，最近一大堆自媒體文章突然稱「華為明年或發布5G手機」，直指華為Mate 60系列和華為P60系列可能成為2023年的新5G機型，但大多沒有提出任何可靠依據。