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鴻海攜手INDIEV 俄亥俄州廠開發電動車

財經新聞組／綜合報導
鴻海俄亥俄州工廠團隊將協助INDIEV打造INDI One原型車。（本報資料照片）
鴻海俄亥俄州工廠團隊將協助INDIEV打造INDI One原型車。（本報資料照片）

鴻海與INDIEV公司（以下簡稱INDIEV）6日宣布簽署合作備忘錄，鴻海俄亥俄州工廠團隊將協助INDIEV打造INDI One原型車，同時針對進一步的代工製造合約進行協商。

關於此次合作，INDIEV創辦人兼執行長石海表示，「INDI One是一款獨特的車型，它需要最高品質的汽車工藝以及消費電子嚴格的製造和工程標準。這次與全球消費電子領域的領導者合作，在鴻海進入電動車領域這激動人心的時刻，意味著INDI One駕駛者將能率先體驗到個人交通的未來創新。」

鴻海科技集團產品長蕭才祐表示，「我們與INDIEV在這次簽約後，將陸續展開更多在俄亥俄州製造電動車合作機會的探討。鴻海有信心俄州的同仁能夠打造出高品質的原型車，協助於INDIEV未來取得成功。」現階段雙方仍在討論進一步合作機會中，除了生產原型車之外，其他合作內容細節將會在確認後之適當時機對外公布。

鴻海集團產品長蕭才祐透過新聞稿表示，鴻海與INDIEV在此次簽約後，將陸續展開更多在俄亥俄州製造電動車合作機會。鴻海指出，現階段雙方仍在討論進一步合作規畫，除了生產原型車之外，其他合作內容細節將會在確認後，於適當時機對外公布。

鴻海在2022年5月完成俄亥俄州廠房收購後，持續開展電動車製造業務，目前該廠區電動皮卡產線已進入量產，曳引車產線預計於明年第一季展開生產，打造INDI One原型車將是鴻海在俄州最新的電動車業務。INDIEV於2017年啟動開發INDI One，並於2021年10月對外展示原型車，本次雙方簽署合作備忘錄，將有助於INDIEV向客戶交付車輛的時程邁進一大步。

鴻海 俄亥俄州 電動車

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