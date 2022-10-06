中國太陽能矽料供應鏈價格持穩 2年來首見

中國太陽能供應鏈價格持穩，是兩年來首見價格持平的狀態。（新華社）

原本漲不停的太陽能面板上游多晶矽，近期受到新增產能加速釋放，讓中國太陽能行業無比煎熬的矽料價格穩住了，這也是兩年來首見價格持平的狀態。

澎湃新聞報導，從多家光伏行業市場分析機構瞭解到，矽料價格繼續上攻的動能正在減弱，但也難言就此步入下降通道。第四季需求旺季啟動，短期內產業鏈價格總體持穩，唯獨緊缺的電池片價格仍有小幅抬升跡象。

太陽能產業研究機構PVInfoLink分析，矽料環節新產能在第四季將繼續提升，而且季度提升幅度繼續擴大，終於將迎來產能釋放高峰期。9月矽料整體供應量提升，有效增量主要集中在下旬，隨著十一長假來臨，上周上游主要大廠之間已經陸續開啟新訂單的洽談和簽訂，確保生產環節得以連續和穩定運行。

PVInfoLink指出，價格方面，單晶緻密塊料主要價格維持每公斤人民幣303-306元範圍，主流價格區間已經逐漸平穩。矽料價格繼續上漲的動力下降，而且買方心態處於持續調整變化的階段，對於10月矽料有效供應量的增幅信心充足的預期下，搶購或囤貨現象陸續消退。

SOLARZOOM智庫認為，從目前長單簽訂情況來看，雖矽料產量已在陸續放量中，但在矽料依然處於無庫存的情況下，下游整體對矽料的需求以及矽料的價格暫未有明顯變化，本周長單簽訂主流價格基本維持上月水準。矽料價格在矽片環節價格上漲傳導受阻，同時矽料、矽片環節產量繼續釋放的情況下，矽料價格繼續的難度已較大，但能否出現下跌也還需後期上下游博弈而定。

矽片環節，隆基綠能 9月26日公布單晶矽片最新報價，與7月26日相比，不同產品的人民幣價格並無變化。

這在最近兩年全行業報價節節攀升的氛圍中較為罕見，業內認為，這意味著未來一段時間內光伏產業鏈價格將保持穩定。

中國有色金屬工業協會矽業分會指出，上周單晶矽片市場進一步持穩運行，一線企業近期公布報價維持不變，受匯率 波動影響，美元價格略降。供給方面，專業化矽片企業大幅提升開工率，其中部分企業已達滿開。需求方面，下游電池端，通威上調電池報價，其中主流電池片報價上漲至人民幣1.33-1.34元/W，環比增加1.9%，主要是因為電池擴產進度相對慢於元件環節。此外目前電池環節利潤 豐厚，企業開工生產積極性高，矽片需求目前仍有保障。

電池片價格再續漲勢背後有多重原因。一是受到組件廠家排產增加的有力支撐，下游搶貨積極；二是電池片龍頭通威開始拓展組件業務，電池片自用率提升之下，實際電池片對外出售量有限。

SOLARZOOM智庫對此分析道，當前中國國內各電池廠商基本拉滿生產中，但隨著電池片龍頭企業的外銷比例（尤其是高效電池片）的逐步減少，而下游國內外終端需求拉動對電池片需求也是有增無減的情況下，單晶M10高效電池片緊張形勢近期愈發嚴峻，後期單晶M10高效電池片價格仍不排除有繼續上漲的可能性。

在上游多晶矽、矽片、電池大幅漲價背景下，今年以來，光伏組件廠商很受傷。需求帶動下，元件企業排產提升，但短期內價格很難下降。