台股波動護防線 財長暗示國安基金不退場

國安基金6日將召開第三季例會，財政部長蘇建榮5日表示，台股 仍在波動階段，國安基金將密切關注，6日例會若無例外，「應該不會做出重大決定」。暗示今日國安基金將持續授權執行護盤任務不退場。

國安基金6日例行委員會議，將公布7月13日進場護盤以來動用多少銀彈，近日美股 大漲暫時化解台股繼續破底危機，但尚未收復國安基金進場防線，預期會議除了針對最新國際情勢變化研商精進護盤策略，各界更關注國安基金砸錢護盤力道，相關訊息若能激勵市場信心，台股收復國安基金防線、重返萬四大關將可期。

蘇建榮5日赴立法院財委會報告並備詢，媒體關注台股及國安基金例會，他回應，台股與美股連結相對較深，市場訊息面有時影響大，但回過頭來還是要看基本面，國安基金會密切關注。

5日多位立委關切國安基金面對國際變局要打長時間的硬仗，5000億台幣（約158.54億美元）的護盤銀彈是否夠用。蘇建榮對此表示，國安基金主要是點火功能，目前5000億台幣資金規模已足夠。也有立委提到，國安基金啟動護盤同時，八大公股行庫卻是賣超，質疑公股行庫「偷賣」，與國安基金淪為坑殺散戶的禿鷹集團，蘇建榮則是否認，表示沒有這種狀況，各公股行庫有其自己財務操作空間。

蘇建榮強調，國安基金護盤期間國際股市多是下挫，台股跌幅相對沒那麼深。台股基本面相對穩健，是消息面造成股市動盪。

國安基金在7月12日臨時委員會議通過授權護盤，7月13日起進場，台股先受激勵上漲，但後來因美國激進升息、美股暴跌、公債殖利率 飆升等因素，使台股連番破底，跌破國安基金進場前防線1萬3928點。近日美股大漲帶動台股反彈，但尚未收復防線。市場關注國安基金到底用了多少資金，來看政府護盤「誠意」。