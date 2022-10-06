我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

「水淹到肚臍」86歲老母拒絕撤離 佛州男跳窗游泳救人

中國動力電池巨頭中創新航 港股掛牌

記者林宸誼／綜合報導
中國第三大動力電池巨頭中創新航，6日登陸港交所。（取材自中創新航官網）
中國第三大動力電池巨頭中創新航，6日登陸港交所。（取材自中創新航官網）

中國第三大動力電池巨頭中創新航，5日在港交所公布配發結果，全球發售約2.65億股H股，其中香港發售占1%，國際發售占99%，發售價38元（港幣，下同，4.84美元），於10月6日於港交所主板買賣，籌資98.64億元。

IT之家報導，中創新航表示，擬將所募資款項作以下用途：78.9億元將用於撥付本公司於成都一期項目，武漢二期專案，合肥一、二期項目，廣東江門一期項目及四川眉山項目的新生產設施共計95GWh動力電池及儲能系統生產線建設的部分支出。

9.8億元用於先進技術研發，以保持公司在電池及其生產工藝方面的技術領先地位；9.8億元，用於營運資金及一般公司用途。

鈦媒體報導，中創新航先前曾實施多輪融資，引入包括紅杉資本、華平資本、小米長江產業基金等多家明星機構，融資金額超過人民幣100億元（約14.05億美元）。

中創新航此次港股IPO，將成為港股動力電池第一股，且獲得天齊鋰業、小鵬汽車、大族鐳射、精測電子等15家上下游企業作為基石投資者參與認購，因此可以看出，中創新航基石投資者幾乎囊括了整條新能源汽車產業鏈。

中創新航的基石投資者中，既有上游供應商，提供包括鋰精礦、鎳鈷材料、正極材料前驅體、電解銅箔和鋰電設備，也有下游客戶小鵬汽車。

中創新航招股書顯示，在2019年、2020年和2021年的營收，分別為人民幣17.34億元、28.25億元和68.17億元；虧損人民幣1.5億元和0.18億元，直到2021年盈利1.1億元，轉虧為盈。今年第一季，中創新航營收為人民幣38.97億元，上年同期的營收為人民幣10.63億元。

在8月中國動力電池企業裝車量排名之中，中創新航以1.56吉瓦時的裝車量排名第三，占比 5.62%，寧德時代蟬聯榜首，比亞迪排名第二。

營收 投資 汽車

上一則

分析師：美元強勢將延續至明年 離拐點仍有一段距離

下一則

前兩日大漲後 股指拉回小跌

延伸閱讀

中國推出油電混合火車

中國推出油電混合火車
中鋰電池業擴產大賽開打 寧德時代、贛鋒鋰業等投資百億

中鋰電池業擴產大賽開打 寧德時代、贛鋒鋰業等投資百億
香港上市企業 再掀回購潮

香港上市企業 再掀回購潮
比亞迪電動車 堅持用鋰電池 不會被鈷、鎳卡脖子

比亞迪電動車 堅持用鋰電池 不會被鈷、鎳卡脖子

熱門新聞

李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15
英國經濟在9月大跌一跤，也讓全球經濟一時間鼻青臉腫。（歐新社）

五大跡象凸顯出全球經濟正在邁向衰退

2022-10-02 20:59
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57
美國30年期固定房貸利率的平均值，在9月下旬攀升到6.7%，站上逾15年新高。 （路透）

美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字

2022-09-30 18:27
Photo by Annie Spratt on Unsplash

通膨居高不下 省錢7訣竅

2022-10-03 14:28

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西
學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」