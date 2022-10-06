中國動力電池巨頭中創新航 港股掛牌

中國第三大動力電池巨頭中創新航，6日登陸港交所。（取材自中創新航官網）

中國第三大動力電池巨頭中創新航，5日在港交所公布配發結果，全球發售約2.65億股H股，其中香港發售占1%，國際發售占99%，發售價38元（港幣，下同，4.84美元），於10月6日於港交所主板買賣，籌資98.64億元。

IT之家報導，中創新航表示，擬將所募資款項作以下用途：78.9億元將用於撥付本公司於成都一期項目，武漢二期專案，合肥一、二期項目，廣東江門一期項目及四川眉山項目的新生產設施共計95GWh動力電池及儲能系統生產線建設的部分支出。

9.8億元用於先進技術研發，以保持公司在電池及其生產工藝方面的技術領先地位；9.8億元，用於營運資金及一般公司用途。

鈦媒體報導，中創新航先前曾實施多輪融資，引入包括紅杉資本、華平資本、小米長江產業基金等多家明星機構，融資金額超過人民幣100億元（約14.05億美元）。

中創新航此次港股IPO，將成為港股動力電池第一股，且獲得天齊鋰業、小鵬汽車 、大族鐳射、精測電子等15家上下游企業作為基石投資 者參與認購，因此可以看出，中創新航基石投資者幾乎囊括了整條新能源汽車產業鏈。

中創新航的基石投資者中，既有上游供應商，提供包括鋰精礦、鎳鈷材料、正極材料前驅體、電解銅箔和鋰電設備，也有下游客戶小鵬汽車。

中創新航招股書顯示，在2019年、2020年和2021年的營收 ，分別為人民幣17.34億元、28.25億元和68.17億元；虧損人民幣1.5億元和0.18億元，直到2021年盈利1.1億元，轉虧為盈。今年第一季，中創新航營收為人民幣38.97億元，上年同期的營收為人民幣10.63億元。

在8月中國動力電池企業裝車量排名之中，中創新航以1.56吉瓦時的裝車量排名第三，占比 5.62%，寧德時代蟬聯榜首，比亞迪排名第二。