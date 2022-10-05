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離岸人民幣對美元 收復7.06元關口

記者黃雅慧／綜合報導
人民幣兌美元離岸價4日收復7.06元關口。（中通社）
人民幣兌美元離岸價4日收復7.06元關口。（中通社）

儘管中國市場因國慶假日休市，但人民幣對美元離岸價正修復中。人民幣兌美元離岸價4日內漲450個基點，收復7.06元關口。僅一周時間，離岸人民幣較9月28日低點的7.2673元，一路升值到4日高點7.0571元，大漲2100個基點。市場分析持續認為人民幣短期在強美元階段性承壓，但不具備趨勢性大貶值基礎。

美元指數（DXY）日內曾跌穿111水平，低見110.978，及後再收復111。此外，美股周一報復式反彈，道指收市飆升765點，收報29490點；那指及標指亦分別升2.27%及2.59%。隨著美股低位回升，亞太區股市表現造好。日股高收776點或2.96%，南韓綜合指數則漲2.5%。

面對近期強勢美元帶來的匯率波動，人民幣匯率正承壓。中國官方也頻出手壓制人民幣匯率貶勢。9月27日，人行更召開重磅會議「全國外匯市場自律機制電視會議」，會議強調，匯率的點位是測不準的，雙向浮動是常態，不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸。自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。並要求有關部門要加強監督管理和監測分析，加強預期管理，遏制投機炒作。

市場分析認為，在美聯準會強勢升息和加速緊縮、歐洲能源危機加劇的背景下，人民幣以更具彈性的波動方式應對來自強美元的壓力，短期人民幣匯率階段性承壓，但不具備趨勢性大幅貶值的條件。

近期中國官方公布8月銀行結售匯數據，衡量結匯意願的結匯率為71%，較今年以來月均值提升3個百分點，衡量售匯意願的售匯率為67%，與今年以來月均值基本持平。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，中國銀行結售匯數據一方面反映出在當前人民幣匯率點位下，市場主體結匯意願較強，將成為人民幣匯率的重要市場支撐力量；同時也反映市場主體呈現「逢高結匯、逢低購匯」的交易模式，外匯市場交易秩序總體良好。

匯率 指數 美股

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