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電動車大戰 比亞迪領先特斯拉 穩坐第一把交椅

記者葉文義／綜合報導
中國自主品牌比亞迪最新公布第3季銷量達53.71萬輛，對比特斯拉第3季交付34.38萬輛，比亞迪單季以近20萬輛壓倒性領先。（本報資料照片）
中國自主品牌比亞迪最新公布第3季銷量達53.71萬輛，對比特斯拉第3季交付34.38萬輛，比亞迪單季以近20萬輛壓倒性領先。（本報資料照片）

全球新能源汽車「王者之爭」愈發激烈，答案卻呼之欲出。中國自主品牌比亞迪最新公布第3季銷量達53.71萬輛，對比特斯拉第3季交付34.38萬輛，比亞迪單季以近20萬輛壓倒性領先。這意味著從銷量來說，比亞迪在上半年超過特斯拉之後，全年也將穩坐全球新能源汽車第一把交椅。

比亞迪3日公布的最新產銷數據顯示，今年9月銷量首次突破20萬輛，達到20萬1259輛，年增151.2％，大幅超越市場預期。其中新能源乘用車狂賣20萬973輛，年增187％。1至9月，比亞迪累計銷量已逼近120萬輛大關，達到119萬1583輛。

市場分析指出，按照比亞迪的產能規畫，今年全年銷量會在180萬輛以上，如果供應鏈配合，也有衝刺200萬輛的可能。

特斯拉2日最新公布第3季生產與交付報告顯示，特斯拉在第3季共生產超過36.5萬輛汽車，交付超過34.3萬輛汽車，雖創單季交付紀錄新高，但卻低於華爾街預期的35.8萬輛。對於交付低於產能，特斯拉解釋稱，這是因為還有很多已被訂購的新車在途，在到達目的地後就會快速交付。

不過，特斯拉第3季交付量較產量少2.2萬輛，如此大的產銷差距較為少見，其背後反映的市場需求情況格外引發市場擔憂。不及預期的交付數據，以及對照比亞迪亮眼的產銷數據，也讓特斯拉股價在3日晚間重挫8.61％，創近四個月以來最大單日跌幅，市值一夜蒸發超過700億美元。

統計特斯拉前3季累計產量約93萬輛，交付約90.8萬輛。儘管特斯拉預期在第4季將大幅增產，但從全年看，距離此前預測全年產銷量150萬輛的目標仍有不小差距，外界預計全年銷量在140萬輛左右。

分析認為，特斯拉9月在中國市場推出高額保險補貼的「變相降價」舉措反映出其需求走弱。此外，中國新能源汽車市場的激烈競爭也撼動特斯拉王座。

實際上，比亞迪同樣面臨交付難題，在今年8月底的電話會議上，比亞迪董事長王傳福透露，比亞迪在手訂單70萬輛，新車交付周期達四至五個月。接下來，比亞迪仍會繼續把擴大產能、保障交付作為工作重點。按照其產能規畫，預計到2023年時，比亞迪總體產能將上升至360萬輛。

此外，

比亞迪官網4日宣布，與汽車租賃公司SIXT就歐洲市場簽署了一項長期協議。根據協定，首批數千輛純電動比亞迪汽車將於2022年第4季向SIXT交付，並在德國、法國、荷蘭和英國市場投放。預計未來六年內，SIXT將進一步補充這一初步訂單，增購10萬輛比亞迪電動汽車。

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