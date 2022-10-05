鴻海9月營收暴增 衝260億美元新高 因i14 Pro熱賣帶動

鴻海4日公布9月合併營收8223.23億元台幣，創單月新高，優於公司預期。（本報資料照片）

蘋果iPhone 14 Pro系列新機熱銷，主力代工廠鴻海 業績大發威。鴻海4日公布9月合併營收8223.23億元（台幣，下同，約260億美元），創單月新高，月增率高達83.1%、年增40.3%，優於公司預期；第3季合併營收1.74兆元，為同期新高。

鴻海4日公告9月營收暴衝，為蘋概股後續發布9月業績開啟好兆頭，法人看好鴻家軍有望成為台股跌深反彈多頭總司令。鴻海強調，本季營運審慎樂觀，維持2022年全年業績可望較去年成長的看法。鴻海4日股價上漲1.5元，收102.5元，成交量1.72萬張。

鴻海第3季合併營收季增15.6%，年增24.4%；前三季合併營收4.66兆元，年增13.6%，為同期最佳。

鴻海表示，9月、第3季營收均優於公司預期，集團密切觀察整體需求、通膨、疫情與供應鏈的後續變化。鴻海將於11月10日舉行法說會，公布上季財報並揭露營運展望細節。

鴻海指出，9月四大產品類別皆為正成長，尤其受惠於大客戶9月新品發布，量產順利，「消費智能產品類別」較8月強勁成長，為9月集團營收成長主要來源。至於「雲端網路產品類別」伺服器產品出貨增加，月對月及年對年，皆有強勁雙位數成長。

法人表示，鴻海是iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max唯一代工廠，由於高階新iPhone熱賣，帶動鴻海9月業績暴衝。另外，蘋果今年拉貨時間比往年早一個月，也使鴻海業績提前在9月就開始上攻。

彭博資訊報導，蘋果今年4月至8月從印度 出口iPhone的金額已超過10億美元，預期今年9月至明年3月將再增加15億美元。鴻海是蘋果iPhone印度製造最大來源，印度iPhone出口金額暴增，意味鴻海印度製造布局邁入收成，成為集團營運成長新動能。

另一方面，彭博資訊引述知情人士的話指出，iPhone在印度製造出口金額大增，以當前的出口速度估算，印度製iPhone截至明年3月的2022會計年度出口額有望達到25億美元，這幾乎較上個會計年度出口額13億美元倍增。蘋果從2017年開始在印度生產iPhone，而印度製iPhone主要外銷歐洲和中東地區