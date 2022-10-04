蘋鏈新名單台廠43家入列 新增台表科、科嘉與台耀

蘋果在官網揭露最新供應鏈名單，台廠新增台表科、科嘉-KY與台耀三家業者入列。（歐新社）

蘋果 在官網揭露最新供應鏈 名單，台廠新增台表科、科嘉-KY與台耀（Taiwan Powder Technologies）三家業者入列；雙鴻、康控-KY、良維、致伸、瑞儀等五家遭剔除，引發市場關注。

蘋果每年都會在官網不定期公布最新供應鏈名單，本次公布的是2021會計年度（2020年10月1日至2021年9月底）狀況。蘋果原本揭露的是前200大供應商，從上次（2020會計年度）開始，改為揭露其前98%的原料、製造、組裝供應商，是市場觀察蘋果供應商變化的關鍵資料。

蘋果最新資料共揭露190家符合前98%的原料、製造、組裝供應商名單，其中，中國大陸超過50家廠商入榜，是蘋果最大供應地區。台廠共有43家入列，為蘋果第二大供應地區來源，包括市場耳熟能詳的台積電、鴻海、和碩、大立光、玉晶光等都在名單中。

台廠在蘋果供應鏈名單變化。資料來源：採訪整理

此次蘋果新增的供應鏈廠商，台表科、科嘉是台股上市櫃公司；金屬鍛造暨粉末冶金廠台耀則為未上市業者，也是台灣少數未上市企業獲得蘋果青睞。

科嘉主要產品為鍵盤MTS（薄膜觸控開關），供應品項為蘋果MacBook筆電，惟今年整體營運受PC市況修正影響，表現不如去年，仍需觀察終端庫存調整狀況，其開發的Mini LED背光模組已應用在電競鍵盤，明年可望放量。

台表科不評論單一客戶訊息，強調供應鏈名單相關變化，主要與直接、間接出貨有關。據了解，台表科先前多透過間接方式出貨蘋果，2021年配合蘋果iPad導入Mini LED，開始直接出貨蘋果，入列蘋果供應鏈。

值得注意的是，在相同條件下，蘋果去年公布的名單（2020會計年度供應鏈）才入列的散熱模組廠雙鴻、聲學元件廠康控、連接器廠良維等三家業者，在最新名單中卻遭蘋果除名，背光模組廠瑞儀、電腦周邊大廠致伸也遭剔除，引發市場關注。

對此，雙鴻、良維、瑞儀均強調，目前出貨一切正常，仍在客戶供應鏈內；致伸與康控則不對單一客戶評論。

蘋果供應鏈此次新增七家陸企，也有多家陸廠遭剔除。這次新納入名單陸企有北京 中科三環、浙江水晶光電、達鳴控股、乾德電子、聞泰科技、江蘇康瑞成型技術與包頭英斯特稀磁新材料等七家廠商；移出名單包括金箭印刷、金龍機電、中石科技、歐菲光、深圳新綸科技、蘇州勝利精密與蘇州鑫捷順五金機電等廠商。