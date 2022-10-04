台積電股價探2年低點 面臨10兆台幣市值保衛戰

台積電股價直直落，3日下探兩年多來低點，市值降至10.81兆元台幣，面臨10兆元台幣保衛戰。（路透）

台積電股價 直直落，3日下跌5元（台幣，下同，0.16美元）、收417元，下探兩年多來低點，市值降至10.81兆元，面臨10兆元保衛戰。

統計台積電今年以來市值隨著股價回檔而大幅蒸發近7兆元，不僅散戶垂淚，兩大法人股東花旗台積存託、行政院國發基金，以及創辦人張忠謀與公司高層持股帳面蒸發金額也相當可觀。

台積電3日股價以平盤下開出後，最低下探416.5元，隨後多頭試圖反攻，一度拉升至紅盤價424.5元，但仍難敵賣壓而再度翻黑，終場以417元作收，下跌5元，是2020年8月20日以來新低價。

值得關注的是，外資雖然連續九個交易日賣超台積電，但賣超張數收斂至僅80張。就整體籌碼來看，近五個交易日籌碼集中減少13.6%，近20個交易日買賣超家數差異持續收斂。

統計顯示，台積電股價已自今年1月17日盤中688元高點迄今已大幅下滑近四成，市值從約17.8兆元蒸發近約7兆元，3日下探10.81兆元。隨台積電股價下跌，台積電總體股東人數不斷成長，且因公司祭出員工買股補助措施，總體股東人數已突破141萬人。

數據顯示，台積電前兩大法人股東是花旗台積存託、行政院國發基金，分別持股532萬張、165.37萬張，隨台積電股價下跌，相關持股價值也分別縮水各約1.44兆元、4,481億元。

另外，台積電創辦人張忠謀退休 時持股約12.5萬張，若持股皆未出脫，相關股票價值也從帳面價值約860億元縮水至約521.25億元，減少338.75億元。

台積電高階主管持股的市值也同步縮水，台積電董事長劉德音持股1.29萬張、總裁魏哲家持股約5879張，二人持股帳面價值分別減少約35億元以及約15.9億元。

法人指出，當前台積電基本面沒有太大變化，股價走勢仍和國際資金流動的趨勢關聯，後續需觀察新台幣對美元趨於貶值的情況何時有較大轉變。

近期外界再度聚焦台積電明年漲價，雖然台積電一貫不評論價格議題。不過，業界指出，台積電反映成本，通常在前一年的年中就已和客戶洽談來年價格。隨著台積電生產成本墊高與海外擴產，2023年反映成本，先進製程漲價3%至6%的傳聞自今年4月來已不斷，其中過往三年銷貨折讓已取消的政策維持，目前情況未有新變化。

另外，個別客戶溝通議價的情況有落差，先前市場傳出蘋果、輝達拒絕接受漲價，相關消息未獲得兩家公司評論，但業界指出，預料相關大客戶和台積電合作本就採取統包的方案、通常長約計價下，除非急單或建立緩衝庫存需求，否則價格不會有太大變動。