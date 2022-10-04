騰訊併購轉向歐洲遊戲商 聚焦元宇宙領域

外傳騰訊正在調整併購戰略，特別是歐洲遊戲公司，主要涉及元宇宙領域。（路透）

路透報導，騰訊正在調整併購戰略，將更多精力放在主要收購海外遊戲公司的多數股權或控股權，特別是歐洲遊戲公司，且主要涉及元宇宙領域。

路透援引四位知情人士稱，騰訊正積極尋求擁有海外目標的多數股權甚至控股權，特別是歐洲公司，希望通過全球市場實現未來增長。除核心遊戲領域，騰訊還在尋求收購全球資產，特別是在歐洲、與元宇宙有關的資產。此外，騰訊也可能持續擴大對東南亞投資 ，因為該地區擁有6.5億人口，若發展成功，有望再次複製中國互聯網榮景。

此前，在8月的騰訊財報電話會議上，其首席戰略官詹姆斯（James Mitchell）表示，公司將繼續積極收購海外新遊戲工作室。

而騰訊副總裁兼遊戲負責人馬曉軼曾提出，海外遊戲收入要占據其遊戲總收入50%目標，目前這一比例約為25%。

根據Refinitiv數據，騰訊今年幾乎未在中國國內投資，反而在海外進行27筆價值約30億美元的交易。

最近一筆交易來自於今年9月初，騰訊斥資3億歐元（約2.95億美元），投資法國老牌獨立遊戲開發商育碧（Ubisoft）母公司，目前持有育碧11%的股份，以後還可以增加至17%。

近年，騰訊收購動作不斷。2016年以86億美元收購「部落衝突」手機遊戲開發商Supercell的多數股權；去年，騰訊宣布以13億美元收購英國電子遊戲開發商Sumo。

今年6月則收購熱門手機遊戲「地鐵跑酷」的開發商Sybo Games；8 月收購「艾爾登法環」開發商、日本遊戲公司FromSoftware的16.25%股份。

目前騰訊已在新加坡 設立了東南亞區域中心，並於去年12月在新加坡推出了名為Level Infinite的新發行品牌。

受到市場降溫、監管趨嚴背景下，騰訊營收 受到影響。今年第二季，騰訊營收出現上市以來首次負增長，其中遊戲業務第二季營收人民幣425億元（約59.75億美元），年減1.2%。