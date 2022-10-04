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香港推港幣、人民幣雙幣股票莊家機制 擬明年上路

特派員李春／香港3日電

香港政府提出明年上半年推出港幣、人民幣雙幣股票莊家機制，為港股通增設人民幣櫃檯做準備，及進一步令香港逐步走向以港幣和人民幣計價及交易的雙幣股票市場。

港府財經事務及庫務局局長許正宇3日出席香港立法會財經事務委員會會議，介紹港府提出的豁免市場莊家（意指市場大戶）在雙幣股票交易機制特定交易豁免印花稅安排。按照這一安排，港府目標是在今年內向立法會提交條例草案，香港交易所會在條例草案通過後，就有關行政規則諮詢市場意見，目標在2023年上半年推出雙幣股票市場莊家機制。

目前股票印花稅占證券交易費用逾90%，是市場莊家進行莊家活動和套利交易的主要成本，豁免市場莊家進行特定交易原本需要繳納的股票買賣印花稅，有助提升雙幣櫃檯買賣。

香港政府今次舉動，被稱為推出人民幣櫃檯。在此之前，中國大陸當局、港府和香港商界曾推動「雙幣雙股」，港股直通車、港股通南向交易等。港府稱是據這些推動的效果，認為有明顯的人民幣交易需求。

許正宇稱，目前同一證券的港幣和人民幣櫃檯存在價差，影響投資者參與意願，因此證監會、港交所和香港金管局組成的工作小組建議設立雙幣股票市場莊家機制，透過向現時流動性較低的人民幣櫃檯提供持續報價和回應報價，便利投資者於所需價格內進行買賣。

香港 股票 投資

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