十一長假買新機 華為、蘋果熱賣

伴隨著華為 、蘋果 等熱門品牌的新手機 推出，十一長假期間，各大手機通路出現熱賣的跡象，位於深圳益田假日廣場的華為手機店，以華為Mate 50 Pro等新產品吸引不少消費者看機，店內工作人員表示，目前Mate 50 Pro僅有少量現貨，大部分型號需要預約才可買到。

澎湃新聞報導，蘋果在深圳的唯一一家零售店也成為該商場相對熱鬧的區域，與華為類似，蘋果也推出新款iPhone 14機型，蘋果工作人員指出，iPhone14 Pro需要預約，且需等待三周至四周。

事實上，今年中國手機市場銷售情況不佳，中國信通院的資料顯示，今年上半年，中國國內市場手機出貨量1.36億支，年降21.7%。下半年成為各大手機品牌衝刺銷量的關鍵。

多家手機品牌推出舊換新補貼、直接降價、免息分期、贈送耳機、贈送積分等方式，趁著十一長假推出相關優惠措施來提振銷售情況。

華為官網顯示，P50、nova 8 SE、nova 9 Pro等機型均有直接的限時現金優惠。

小米方面，12S全版本限時優惠降價人民幣200元（約28美元），而且還有分期免息、贈品等活動。

對於今年下半年手機市場，專家們普遍看好。市場分析指出，今年上半年，受疫情和全球經濟下行影響，手機市場整體疲軟，消費者需求趨向謹慎，導致消費者換機意願不高，中國國產手機銷量下滑。國產手機廠商主要在調整訂單和清理庫存，同時手機的更新程度不明顯，導致消費者換代動力不足，換代周期延長。

展望下半年，伴隨著手機廠商及電子供應鏈企業去庫存進入尾聲，加上疫情好轉及各地政府刺激經濟的利多政策推出，加上華為、蘋果等系列新品發布，手機消費需求有望復甦。