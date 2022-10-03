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食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

中房企攻銀十 大打優惠牌 特惠房源、車位、折扣券吸客

記者黃雅慧／綜合報導
中國百強房企「金九」銷售現復甦，紛開啟折扣花招搶「銀十」。（中新社）
中國百強房企「金九」銷售現復甦，紛開啟折扣花招搶「銀十」。（中新社）

百強房企「金九」銷售現復甦，紛開啟折扣花招搶「銀十」。中指研究院、克而瑞等多家機構近期發布數據顯示，前九個月百強房企銷售都有回溫跡象，為搶攻「銀十」，各大房企在中國十一期間提前備戰，聯動各城市項目，以特惠房源、車位、折扣券等形式拉動銷售。

克而瑞統計，TOP100房企單月銷售操盤金額為人民幣5709.6億元（約801億美元），月增長10%。9月有超過半數的百強房企實現單月業績月增率增長，其中30家企業月增率在0%到30%間，25家企業月增率超過30%。

每日經濟新聞報導，中指研究院企業事業部研究負責人劉水表示，今年前九個月，TOP100房企銷售額均值為人民幣540.8億元，年減45.1%，但降幅較上月收窄1.1個百分點，已連四月收窄。

不過，百強房企整體情況仍難從年增率負增長困局中走出。據克而瑞報告，9月單月業績年增率降低的企業數近7成，僅3成企業實現單月業績年增率成長。

此外，儘管上市房企紛調低或維持銷售目標，但從前九個月的業績表現來看，整體目標完成情況仍不及預期。據克而瑞統計，公開披露年度目標的規模上市房企中，多數企業目標完成率不足60%，不少房企甚至不足50%。

展望今年第四季，克而瑞認為，中央及地方需求端政策力度有望加碼，在政策作用下，市場信心或將逐漸恢復，房市也將逐步回穩，但城市分化加劇。上海、杭州等地熱度有望延續；廣州、深圳、蘇州等一線及強二線城市市場則持續恢復；南寧、瀋陽、昆明等弱二線城市有望回穩；多數三四線城市市場或將艱難探底，特別是十一小長假，三四線城市返鄉置業或將整體弱於往年。

房企仍須持續找機會。克而瑞提到，雖然第三季以來年增率增幅收窄，但目前行業仍存下行壓力、市場信心及購買力也在低位，企業整體的去化壓力仍然較大。第四季房企仍需做足準備，積極尋找局部機會窗口。

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