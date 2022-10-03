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烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

台積電漲晶圓代工報價 鐵了心

記者李孟珊／台北報導

台積電明年調漲晶圓代工報價傳遭最大客戶蘋果拒絕，另一主力客戶輝達有意跟進，並未澆熄台積電堅持漲價的決心。多家IC設計業者證實，上周末接獲台積電通知，2023年1月1日起產出的晶圓全面調漲， 其中，8吋漲6%，12吋漲3%至5%。

台積電2日不回應漲價相關消息。業界以晶圓產出時程約三個月推算，近期在台積電投片的晶圓都適用新價格，此舉有助台積電帶來更豐沛的現金流，估計高達數百億元甚至上千億元，尤其成熟製程多數已經折舊完畢，漲價對毛利率推升的效果更大。

台積電總裁魏哲家先前曾指出，雖然手機、PC、消費性電子需求疲弱，部分客戶面臨庫存調整，預期相關調整至少延續至2023年上半年，但車用、資料中心、高速運算等應用需求穩健，台積電將產能調配到相關領域，加上與客戶夥伴關係緊密，以及產業及技術具領先地位，目前產能依然供不應求，今年仍是吃緊。

不具名的國內IC設計業高層指出，台積電是業界「最有Power」的晶圓代工廠，相較於蘋果較能討價還價，對絕大多數的IC設計公司而言，「老大（指台積電）說要漲，我們很難拒絕」，目前打聽收到漲價通知的IC設計廠「沒有一家拒絕」。

不過，現階段半導體景氣下行、市場庫存過多，IC設計廠壓力炸鍋，晶片價格一路修正之際，如今又得接受台積電漲價導致成本居高不下，成為「夾心餅乾」，營運更形險峻。

業界人士坦言，雖然目前半導體市況不是很好，但近年景氣走勢忽上忽下，已不像過往有穩定的周期性軌跡可循，就像疫情爆發初期，多數人都認為電子業恐面臨當年SARS期間需求急凍的慘況，但事實證明完全相反，「當時誰能想到疫情竟然導致晶片大缺貨？」

因此，即便當下半導體景氣面臨下行壓力，台積電要漲價，「絕大多數IC設計廠都不會、也不敢多說什麼」，主要擔心這波庫存調整完畢之後，又開始狂缺貨，「現在你拒絕大哥（指台積電），以後景氣轉好需要產能，就慢慢等吧」。

業界人士指出，先前晶圓代工產能狂缺，不少晶圓代工廠瘋狂漲價之際，台積電報價調幅相對溫和，導致台積電價格甚至比聯電等同業低，「相當反常」。在報價低於同業，又面臨全球通膨氣焰高張，原物料大漲，台積電漲價不是沒有道理，而在此波價格調整後，台積電成熟製程報價也回到「比同業高」的正常狀況。

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