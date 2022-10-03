港澳台數位人民幣錢包上線 已可開通

中國首個「港澳台同胞數位人民幣錢包」在興業銀行正式上線，只需台胞證、中國手機 號，就可以開立數位人民幣錢包（帳戶）。除了在中國領付工薪免手續費、即時到帳，還支持金融轉存、充值、消費支付等。

興業銀行的單一最大股東就是福建省財政廳。中國已在15個省（市）的23個地區試點數位人民幣、指定十家運營機構參研。其中，福建的福州和廈門是在今年4月畫入的數位人民幣第三批試點地區；興業銀行也被新指定運營機構。正是基於福建是連接海峽兩岸的重要通道，區位重要性明顯。

興業銀行相關負責人表示，上線港澳台同胞數位人民幣錢包，將發揮地處福建省海上絲綢之路核心區和對台交流合作的優勢，創新數位人民幣應用場景，為港澳台人士提供更加安全便捷的數位人民幣服務，進一步推動兩岸經貿往來、民間交流。

銀行表示，台胞開通後，就能和中國同事一樣收到數位人民幣工資，與傳統代發工資不同，數位人民幣代發工資可跨行代發免手續費、及時到帳。

台商反映，中國推進官方數位貨幣 「數位人民幣」普及已是大勢所趨，數位人民幣對台商、台胞在中國金融進出的影響，主要是金融流轉全被記錄，讓個人資產更加透明，同時每筆帳目來源和去向都一清二楚，因此，外匯進出管理會更加嚴格，當務之急是儘快調整稅務規畫和財富配置。

福州和廈門自啟動數位人民幣試點至今正好半年，目前福州運用數位人民幣為台胞往返兩岸、台資企業在中國展業提供便利化服務，開通「台陸通」App 數位人民幣支付功能，在平潭綜合實驗區開展新台幣兌換數位人民幣業務，部分台資企業使用數位人民幣完成稅款繳納。