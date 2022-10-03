中國半導體股 今年大跌36％

「缺芯」影響，中國A股半導體類股指數，年初至今跌幅已有36.19%。(路透資料照片)

「缺芯」凜冬已至，全球半導體行業冷風頻吹，以A股部分半導體公司股價 表現來看，今年以來，整體跌幅堪稱「慘烈」，多家公司股價腰斬，其中韋爾股份超過65%跌幅第一。

跌幅排名二到三名，則是卓勝微和北京君正，跌幅分別為56.57%、44.69%。

科創板日報報導，9月以來，A股半導體類股指數 ，區間跌幅已超過12%。再將時間線拉長來看，年初至今跌幅已有36.19%。

當然，並非A股「風景獨崩」，再看美股，費城 半導體作為全球半導體行業風向標，近期同樣跌幅巨大，該指數已由今年年初4000多點跌至如今2370點左右，跌幅超40%。

花旗警告：產業進入十年來最嚴重低迷期

花旗分析師警告，半導體行業正進入十年來最嚴重的低迷期，宏觀經濟不佳和庫存累計都有損企業盈利，預計費城半導體指數將觸及新低，再跌25%。

其中美光科技剛交出一份堪稱「慘淡」的業績：公司第4財季收入年減20%，淨利潤年減45%，該公司表示，各行各業客戶都在砍單，公司將放緩現有工廠的生產節奏、削減設備預算，2023財年資本支出將縮減30%。

SK海力士、三星電子也已對需求放緩發出警告，SK海力士也計畫考慮削減2023年支出至122億美元左右，降幅約四分之一。

另兩大巨頭英特爾與AMD則坦承，當下PC市況較之前財報預期已進一步惡化，稱得上「一片混亂」。

英偉達第二財季遊戲業績降幅大於預期。公司表示，將實施通路定價計畫，與供應商一起調整價格，以應對該行業「具有挑戰性的市場環境」。

在這種情況下，「寒氣」也已蔓延至晶圓代工領域，整個行業曾經趨之若鶩的產能轉眼成了眾人敬而遠之的燙手山芋。

近期已有晶圓代工廠為阻止訂單流失，向客戶約定在部分特定製程開出「優惠價」，折讓約個位數百分比，相當於變相降價。

總體來說，此次的半導體產能過剩寒冬，源於疫情、戰爭和通膨等多因素交織導致的需求迅速變化。Omdia分析師南川明也指出，生產可以控制，但需求難以控制。

再看南韓，9月30日該國統計局數據顯示，8月韓國半導體產量年減1.7%，與7月17.3%的增幅相比出現大幅逆轉，更是2018年1月以來首次下滑；同月韓國半導體工廠出貨量年減20.4%，為連續第二個月下降；與此同時，整體庫存年增67.3%。