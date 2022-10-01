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金九銀十？中國百強房企9月銷售額月增10％ 呈現弱復甦

記者葉文義／即時報導
中國百強房企9月實現銷售金額人民幣5,709.6億元，月增10％，往年同期這一指標多在20％以上。(新華網)
中國百強房企9月實現銷售金額人民幣5,709.6億元，月增10％，往年同期這一指標多在20％以上。(新華網)

中國房地產諮詢機構克而瑞研究中心發布的最新銷售數據顯示，9月中國百強房企單月銷售規模較前月增長10％，增幅不及往年同期；累計1至9月業績年減幅仍保持在45.4％的較高水準。中指研究院認為，重點房企銷售降幅連續4個月收窄，呈現弱復甦。

克而瑞數據顯示，9月單月，中國百強房企實現銷售金額人民幣5,709.6億元，月增10％，往年同期這一指標多在20％以上；同時，9月銷售金額年減25.4％，年減幅較前幾月有進一步收窄，但減幅收窄的主要原因還是去年下半年市場降溫明顯，業績基數較低。

具體到企業來看，仍有部分過去較為穩健的房企，在9月實現相對不錯的銷售表現。據億翰智庫的數據，9月，中國百強房企中有半數的實現單月業績較前月增長。其中，在前30強房企中，越秀地產、卓越集團實現月增幅超過100％的成績；華潤置地、招商蛇口、綠地、仁恒等企業的月增幅在35％以上。

不過，碧桂園、保利發展、萬科三家全國性頭部房企在月增幅表現上，則保持相對穩定或較小幅度的增長，分別為15％、0％、7％。其中，碧桂園以單月超人民幣400億元的銷售額位列行業之首，亦是單月銷售唯一突破人民幣400億的企業。

與去年同期相較，目前房企整體仍深陷負增長困局。百強房企中，9月單月業績年衰退的企業數量達到近7成，僅3成企業實現了單月業績年增長，且多為國資背景或外資房企。前30強房企中，也僅有9家實現年增長，而大部分出險房企仍保持著年減60％及以上的降幅。

在整體的銷售規模持續下降的背景下，截至9月末，實現人民幣千億業績的企業僅有15家，而銷售額突破人民幣3,000億的仍只有碧桂園、保利發展、萬科三家。其中，保利已連續兩個月超越萬科，位居行業第二。

克而瑞研究中心認為，雖然第3季以來年降幅收窄，但目前行業下行壓力持續、市場信心及購買力尚處在低位，企業整體的去化壓力仍然較大。

中指研究院認為，重點房企銷售降幅連續4個月收窄，呈現弱復甦。在傳統「銀十」即將到來之際，中國中央接連釋放重磅利多政策，有利於穩市場、穩預期。預計接下來，核心二線城市或將繼續優化「認房認貸」、限購、限價等政策，而在更多、更大力度的政策帶動下，市場也將逐步進入企穩恢復階段。

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