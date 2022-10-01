我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

61：83 美國女籃世界杯4連霸 中國隊亞軍

國會通過臨時開支法案 政府免停擺、再援烏克蘭123億元

第五屆進博會11月5日開幕 多家台企將亮相

記者林宸誼／即時報導
南僑食品集團在第四屆進博會展位。(記者林宸誼／攝影)
南僑食品集團在第四屆進博會展位。(記者林宸誼／攝影)

作為世界上首個以進口為主題的國家級展會，已連續舉辦四屆的中國國際進口博覽會（進博會）對全球企業的吸引力不斷提升，上海台商協會會員也同樣關注這場盛會，包括南僑食品、喬山科技、旺旺等台企，將亮相第五屆進博會。

第五屆進博覽會將於11月5日至10日在位於上海的國家會展中心舉行。深耕中國多年的南僑食品集團，是進博會「常客」，2018年首屆進博會，南僑以「一帶一路安心食品供應鏈」為主題參展。

南僑食品集團總經理林昌鈺表示，首屆進博會時，南僑展位小，卻有意想不到的收穫，大大提高了公司進口事業的能見度和知名度，於是第二屆進博會開始，南僑展位面積擴大一倍，並移至食品館中央區位置。

伴隨中國烘焙市場需求日益旺盛，獲得進博會「加持」的南僑進口事業快速成長，2021年進口品營收突破人民幣5億元，占整體營收比重逾15%。今年集團將繼續參展，展位面積約200平方公尺。

南僑食品集團生產線裡，員工正精心製作美食，作為進博會「常客」，南僑集團今年將連續第五年亮相進博會。

南僑食品集團董事長陳正文指出，進博會為南僑提供了國際矚目的展示平台和尋求國際合作的捷徑，「希望未來和更多國際品牌建立戰略合作夥伴關係，實現『同世界分享中國市場機遇』的真誠願望。」

健身器材製造企業喬山健康科技集團今年將首度亮相進博會，展示旗下高端商用、便捷家用健身器材及智慧按摩椅三大主力產品系列，並結合虛擬實境（VR）、增強現實（AR）技術，讓觀眾在互動體驗中領略運動魅力。

喬山健康科技總經理李永楷表示，已成功舉辦四屆的進博會在國際採購、投資促進、人文交流、開放合作等方面的平臺功能日益顯著，國際影響更加廣泛，已成為高水準開放的推進平台、高品質發展的有效載體。

李永楷指出，中國加快構建新發展格局，喬山也迎來依靠中國實現自身發展的大好機遇。亮相進博會，有利於喬山展示最新產品、傳播健身理念，進一步拓展市場。

李永楷提到，對喬山而言，參加進博會並非單純的商業選擇，而是珍惜發展機會的必然舉措。

旺旺集團集團旗下水神事業部，9月27日正式簽約成為第五屆進博會產品支持企業，並宣布將代表集團首次亮相11月5日開幕的第五屆進博會。

「立足上海，放眼全世界。」旺旺水神事業部執行主管蔡旺庭表示，期望借進博會平台，提升自身產品技術和品牌影響力，和更多全球合作夥伴碰撞出新「火花」。

喬山健康科技總經理李永楷在生產現場。作為知名健身器材製造企業，喬山今年將首次亮相...
喬山健康科技總經理李永楷在生產現場。作為知名健身器材製造企業，喬山今年將首次亮相進博會。(上海台協提供)

健身 營收 一帶一路

上一則

日本10月6699項商品漲價 創2022年單月新高

延伸閱讀

美南僑青基地HY-FI白領居啟用

美南僑青基地HY-FI白領居啟用
使用綠電友善環境 台企「歐萊德」獲RE100創業領袖獎

使用綠電友善環境 台企「歐萊德」獲RE100創業領袖獎
泰僧過胖 寺廟引進健身器材 網熱議

泰僧過胖 寺廟引進健身器材 網熱議
夏立言傳將與上海市副市長宗明見面

夏立言傳將與上海市副市長宗明見面

熱門新聞

李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
聯準會主席鮑威爾再次宣布升息，希望藉此遏阻通膨。(Getty Images)

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

2022-09-23 22:27
有「新興市場教父」之稱的基金經理人墨比爾斯（Mark Mobius）。（路透）

墨比爾斯：中國借出太多錢 現在接近亞洲金融危機情況

2022-09-27 20:28
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15
食品價格飆升，消費者調整生活習慣應對。（歐新社）

食品價格飆漲，改變每個人的用餐習慣

2022-09-25 21:59
由於利率飆升和全球貨幣動盪震撼，史坦普500指數創2022年收盤新低。美聯社

道指跌入熊市 史指今年新低

2022-09-26 16:49

超人氣

更多 >
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告
在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東

在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東