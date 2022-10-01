第五屆進博會11月5日開幕 多家台企將亮相

南僑食品集團在第四屆進博會展位。(記者林宸誼／攝影)

作為世界上首個以進口為主題的國家級展會，已連續舉辦四屆的中國國際進口博覽會（進博會）對全球企業的吸引力不斷提升，上海台商協會會員也同樣關注這場盛會，包括南僑食品、喬山科技、旺旺等台企，將亮相第五屆進博會。

第五屆進博覽會將於11月5日至10日在位於上海的國家會展中心舉行。深耕中國多年的南僑食品集團，是進博會「常客」，2018年首屆進博會，南僑以「一帶一路 安心食品供應鏈」為主題參展。

南僑食品集團總經理林昌鈺表示，首屆進博會時，南僑展位小，卻有意想不到的收穫，大大提高了公司進口事業的能見度和知名度，於是第二屆進博會開始，南僑展位面積擴大一倍，並移至食品館中央區位置。

伴隨中國烘焙市場需求日益旺盛，獲得進博會「加持」的南僑進口事業快速成長，2021年進口品營收 突破人民幣5億元，占整體營收比重逾15%。今年集團將繼續參展，展位面積約200平方公尺。

南僑食品集團生產線裡，員工正精心製作美食，作為進博會「常客」，南僑集團今年將連續第五年亮相進博會。

南僑食品集團董事長陳正文指出，進博會為南僑提供了國際矚目的展示平台和尋求國際合作的捷徑，「希望未來和更多國際品牌建立戰略合作夥伴關係，實現『同世界分享中國市場機遇』的真誠願望。」

健身 器材製造企業喬山健康科技集團今年將首度亮相進博會，展示旗下高端商用、便捷家用健身器材及智慧按摩椅三大主力產品系列，並結合虛擬實境（VR）、增強現實（AR）技術，讓觀眾在互動體驗中領略運動魅力。

喬山健康科技總經理李永楷表示，已成功舉辦四屆的進博會在國際採購、投資促進、人文交流、開放合作等方面的平臺功能日益顯著，國際影響更加廣泛，已成為高水準開放的推進平台、高品質發展的有效載體。

李永楷指出，中國加快構建新發展格局，喬山也迎來依靠中國實現自身發展的大好機遇。亮相進博會，有利於喬山展示最新產品、傳播健身理念，進一步拓展市場。

李永楷提到，對喬山而言，參加進博會並非單純的商業選擇，而是珍惜發展機會的必然舉措。

旺旺集團集團旗下水神事業部，9月27日正式簽約成為第五屆進博會產品支持企業，並宣布將代表集團首次亮相11月5日開幕的第五屆進博會。