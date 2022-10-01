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台幣季貶達6.35% 創近25年來最慘

記者楊筱筠／綜合報導

國際美元走弱，新台幣9月30日在9月最後一個交易日逢出口商拋匯，強彈1.04角收31.743元，寫一周以來新高，連兩個交易日走升，成交量16.61億美元，周貶值收斂到貶7.8分或貶0.25％。

但9月受到俄烏戰爭升溫加以美聯準會（Fed）強勢升算，新台幣9月單月貶值1.308元或4.12％，貶值幅度僅次於2011年9月單月貶值1.486元或4.87％，寫下11年以來單月最大貶幅。

新台幣9月30日也同步收季線，季貶2.017元或6.35％，低於韓元季貶9.22％，但高於人民幣貶值5.62％與星元貶值2.78％。根據彭博報導，本季新台幣貶值創下1997年亞洲金融風暴以來單季最大貶幅。

匯銀主管指出，台北股匯市昨日不同調，出口商逢月底、季底有拋匯實質需求，外資匯出力道縮小，新台幣一開盤升值1.22角至31.725元，盤中即便一度貶破31.8元，仍不敵出口商拋匯力道，央行順勢出手守穩，新台幣本周未貶破32元，終場強彈1.04角收31.743元。

匯銀主管指出，俄烏戰爭未解，加上美聯準會官員鷹派喊話，進入10月，如果鷹派持續，恐慌資金搶先流入美元，新台幣10月不排除見到32元。　

聯準會 風暴 央行

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