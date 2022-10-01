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中國為房市注強心針 調降公積金房貸利率

記者戴瑞芬、陳政錄／綜合報導
中國當局持續出招提振房市。（新華社）
中國當局持續出招提振房市。（新華社）

中國救經濟，接二連三為房市注入強心針，繼9月29日宣布放寬首套房貸利率下限，人行9月30日晚間再公布，自10月1日起，下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點。除了降息，同一日還宣布「賣一買一」可以退個稅，以減輕購房成本。另外據媒體報導，中央要求國有銀行年內為房地產提供至少人民幣6000億融資。

趕在10月1日起上路，人行30日晚間公告，下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年以下和5年以上利率分別調整為2.6%和3.1%。第二間個人住房公積金貸款利率政策保持不變，即5年以下（含5年）和5年以上利率分別不低於3.025%和3.575%。

同一天，財政部、稅務總局發布「關於支持居民換購住房有關個人所得稅政策的公告」，提出10月1日至2023年12月31日，對出售自有住房後一年內，在市場重新購買住房的納稅人，個人所得稅予以退稅優惠。

所謂住房公積金，是中國職工社會保險福利「五險一金」中的「一金」，為機關、企業為在職人員和在職人員自己共同繳存的長期住房儲金，由各地住房公積金管理中心委託商業銀行，讓欲購屋者申請所謂「住房公積金貸款」。

 一般而言，住房公積金貸款比中國一般銀行提供的房屋貸款，有利率更低、還款方式靈活、頭期款比例低等優勢，是許多中國民眾首次購屋時的首選，但缺點在於申請手續繁瑣、審批時間較長。 

在此之前，為了提振房市，中國人民銀行，中國銀保監會也已發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策，若符合條件的中國城市政府，可自主決定在2022年底前，階段性維持、下調或取消當地新發放首間住房貸款利率的下限。目前，中國首次購屋的房屋貸款利率下限為4.1%。

利率 貸款 退稅

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