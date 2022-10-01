彭博：台積銷售年成長率將減緩

分析師指出，無廠半導體業者去化庫存，台積電等業者的銷售年成長率將在未來六到12個月減緩。（歐新社）

彭博資訊分析師 指出，由於無廠半導體業者開始去化庫存，台積電 等業者的銷售年成長率將在未來六到12個月減緩。分析師說，高通、聯發科和其他大型晶片 設計業者的庫存壓力，可能持續蓄積到第4季，因為消費者電子產品的需求正迅速惡化。

台積電預計10月13日召開線上法說會，將釋出營運展望。機構法人預估，台積電2023年美元營收增幅約在5-6%之間，新台幣貶值對台積電營運屬於有利因素。

彭博分析師6月已指出，晶片設計業者的去庫存行動，可能成為亞洲晶圓廠下半年成長的主要包袱，聯發科和高通等無廠晶片業者可能選擇讓今年初下的訂單延後交貨，因為下游的智慧手機和個人電腦（PC）需求仍不明朗，訂單等待期拉長，晶圓廠也面臨議價等挑戰。

分析師說，無廠晶片業者的庫存周轉天數，和亞洲晶圓廠的十年銷售成長高度相關，周轉天數通常比晶圓廠的銷售成長率早一到兩季觸及轉捩點，2016年Q2和2019年Q3便是這種情況。

另外，彭博分析師在另一份報告指出，台積電在加強自動化與員工訓練後，將能維持「績優」的工作安全紀錄，並且降低意外事件造成的干擾，也能留住人才。

台積電設定的長期事故率為每年每百名員工0.02，比目前整體產業的0.8，低了75%，分析師說，額外的員工訓練和加強製程自動化，將是台積電達標的關鍵。